Rugby, Mont-de-Marsan bonifié

Le Stade Montois pour son premier match du 3è bloc a remporté un succès important. 37-10 face à Rouen, quatre essais et donc le bonus offensif en poche, le deuxième de la saison. Le Stade au classement est désormais 11è avec 18 points à égalité avec Vannes et Aix. A six points du dernier qualifiable

Negrotto, pilar qui pousse - SMR Pro

L’action du match. Elle est superbe. 79è minute. On joue sur la largeur, le pack montois fait l’effort sur le côté gauche, Tastet récupère au grattage et au tirage. L’arbitre siffle une pénalité en faveur des landais. Loustalot la joue génial. Vite et bien. Alors que les rouennais pensent que Tales va taper pour une pénal- touche, le demi de mêlée prend ses responsabilités. Loustalot fait offrande d’une diagonale au pied de 30 mètres. Énorme coup de tatane magique qui est récupéré en bord de touche opposé par Teiva Jaquelain, l’ailier de Papeete qui marque. Re-ma-qua-ble ! Bonus offensif qui vient conclure une deuxième mi-temps qui a fort heureusement rattrapé quarante premières minutes atones, fastidieuse, jouées il est vrai sur un terrain lourd, mais entachées d’arrêt de jeu consécutifs à des mêlées faites et refaites. Et à du jeu au pied soporifique. A la pause les montois ont pris le score 13-3. La suite, c’est festival. Après Séguret qui va à dam une minute avant les citrons, embarqués ils sont les montois par Tastet et Cabannes intenables. Le début de deuxième période marque la prise en main du jeu par les gascons. Essai de Naituvi sur un slalom de quarante mètres, essai de Jaquelain, son premier, sur, déjà, une initiative de Loustalot. Et la diagonale du Kiki pour cerise sur gâteau Halloween. Garrault, Coly, Rey impeccables, sacré rentrée après grosse punition de Muzzio. Cette victoire sans contestation appelle une seule chose : quelle soit validée dans la continuité par les trois journées à venir.