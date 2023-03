Rugby, Mont-de-Marsan cabosse Béziers

Béziers en recherche de fortune.

A l’aller, tout début septembre, le Stade Montois s’était incliné en bord de l’Orb 26-24. Les biterrois depuis alternent le bon et le médiocre, et, comme les montois, en dépit du différentiel au classement, manquent de continuité. Onze titres de champion de France, ça vous cale une culture, un patrimoine et une histoire mais cela ne fait pas une équipe. Il y a longtemps, plus de trente ans, que les bleu et rouge et de l’Hérault sont rentrés dans le rang avec la descente en Pro D 2 du printemps 2004. Béziers aujourd’hui peine. Nonobstant pourtant toujours l’envie à humblement dissimulée de retourner un jour faire un tour dans l’élite. Mais sans que jamais depuis tout ce temps quiconque ait été dans la capacité de redresser les structures et la gouvernance du club. L’on est en bord de Méditerranée où rien jamais n’est simple ! Où les egos et les égoïsmes sont constitués, où les groupes d’influence se font la guérilla. 9è la saison passée, 12è la précédente, l’ASBH n’a jamais pu faire mieux que 5è, c’était au printemps 2018, les biterrois éliminés en quart de finale par Mont-de-Marsan 31-23 dans Boniface après un match savoureux et frétillant. Cette saison, Béziers, mené par l’ancien troisième ligne montois et dacquois Pierre Caillet, hors de ses bases s’est incliné à huit reprises mais s’est imposé tout de même à Massy et surtout à Agen et Provence. Après leur passage dans Boniface les languedociens vont sur sept journées recevoir trois fois. Donc pour espérer faire le Grand truc il leur faut aller chercher du grain loin de l’Hérault. CQFD ! Les montois sont prévenus à l’heure de la sortie des vestiaires.

Une litanie d’essais, la fête dans Boni

Trente-huit premières minutes de jeu de belle allure. La première mi-temps a été sans contestation un sacré bon moment de rugby enjoué. Du jeu à la main, quasiment pas de temps mort, peu de mêlées. Le Stade ouvre le score dès la 4è minute par une percée de Rasaku, intenable le fidjien, qui sert Loustalot, relais avec Pialot, super le jeune ouvreur, Faleafa décale Cabannes qui entre au paradis. Essai au large de forte intensité. Loustalot, buteur, va faire un cent pour cent. Itou dans le jeu. La suite, c’est le doublé pour Cabannes, le doublé pour Rasaku. Au passage, tiens, sur la troisième réalisation montoise, traversée de Curtis, enfin vu le centre Néo-zélandais bien tiède au Moun jusqu’alors, relais de Rasaku qui slalome et aplatit. Un essai des gros ? Ben alors, on ne se prive de rien. Il aurait manqué ! 38è, succession de picks and go, pression montoise, Faleafa, grand numéro huit, pourfend et marque. Le sixième est l’œuvre individuelle réactive de Rasaku, feu follet, qui, en bord de touche, chipe la balle des mains biterroises et file, beep beep !...tout seul aplatir en coin. Enfin trois minutes avant le terme, coup de pied dans la boite de Pialot l’inspiré, hardi le gamin qui ose, le ballon rebondi contre le poteau, Desaubies, malin a suivi. Fin du spectacle.

Quelque soient les résultats de ce vendredi soir le Stade Montois est assuré de conserver la deuxième place du classement. Le championnat est sur pause. Reprise le 17 mars par une sortie à Carcassonne.