Rugby, Mont-de- Marsan cède logiquement devant Perpignan

Jamais le Stade Montois n’a été véritablement en mesure d’inquiéter le leader

Les catalans après une terrible démonstration de leur force face à Aix, premiers de Pro D2, venaient à Boniface pour accentuer leur avance. Les montois après leur première victoire à l’extérieur espéraient faire le coup de la saison en affrontant un Everest. Mais les catalans sont des monstres, ils ont allés, il y a une semaine, sanctionner Aix qu’ils ont battus 41-34, les provençaux qui pourtant ont tout tenté pour ne pas céder. Les aixois se sont battus comme des enragés durant 80 minutes. Mais au bout du compte la furia perpignanaise, la rigueur, la force de l’Usap ont pris le dessus. Perpignan tient son efficacité redoutable de son expérience. Le club qui a longtemps habité le Top 14, et compte bien y revenir au terme de cette saison, a une culture de la gagne et des gros enjeux. Et pour ce faire le club sang, azur et or s’appuie sur une cohorte épaisse. Quasiment quarante joueurs qui peuvent faire le taff. Avec entre autre l’ancien montois, le 3è ligne international samoan, Genesis Lemalu, qui a marqué deux fois face à Aix. Une 3è ligne catalane d’ailleurs formidable d’efficience avec aussi Damien Chouly ex- coq, ou Mickaël Faleafa, l’international tongien. Perpignan emmené par deux stratèges, le demi de mêlée malin Tom Ecochard et l’arrière relanceur Mathieu Acebes. L’Usasp cornaquée par deux fort en thème, l’ancien puma, Rimas Alvarez Kaireilis et l’ex- centre maison Patrick Alettaz, des coaches avisés et très expérimentés. Y’ a du très lourd !

Il n’y pas eu de miracle.

Le Stade Montois a joué une équipe qui a déjà le niveau du Top 14. On le savait avant le coup d‘envoi. Pourtant les montois ont tenté. Un temps. Ils ont même marqué les premiers. Essai de Naituvi, l’ailier fidjien, au bout de deux minutes, sur un coup de pied magistral du demi- de-mêlée Christophe Loustalot, inspiré, en sortie d’un regroupement. Mais la machine catalane est sure, puissante, inaltérable. Massive. Impressionnante. Lentement mais surement les roussillonnais vont prendre l’ascendant. Vingt premières minutes équilibrées, puis l’Usap marque, à la 36è. Sur une faute de plaquage de Naituvi, le grand deuxième ligne Shan Eru, remarquable, défonce le reste des défenseurs landais et va à dam. 13-7 aux citrons. La deuxième période est une reculade montoise. Le Stade subit les vagues répétées des avants catalans. Face au harcèlement continu, les gascons s’opposent puis cèdent. Melvyn Jaminet, l’arrière- buteur, par deux fois transperce l’ultime rideau défensif montois .Le Stade prend l’eau. Baker, le 3è ligne gallois, et Latterrade, le talon montois, sortent sur blessure. Une donnée, une seule: 24-0 sur la deuxième mi-temps. C’est dire la domination. L’écart de niveau est monumental.

!

Le SMR est désormais 15è et deuxième reléguable. Prochain match vendredi à Boniface devant Aurillac, actuel 9è.