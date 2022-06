Rugby, Mont-de-Marsan compte un Baa-baas de plus !

Wavrin au pays des yankees

Il est, comme d’autres, voyageur d’ovalie. Il a pas mal roulé sa bosse avant que de poser ses valises au Moun en 2019. Mont-de-Marsan, une galère pour débuter la relation. Sale souvenir. Qu'il a rangé loin dans sa mémoire. Zoom arrière ! William Wavrin a d’abord débuté dans la formation francilienne. Puis il est passé par les Espoirs du Racing, remarqué pour sa taille et ses applications dans le jeu. Un gars sérieux, un bosseur. Impliqué. Narbonne, ensuite, Bobigny, Strasbourg. Plus de bas que de hauts dans des clubs dont les ambitions s’effilochent au contact de la réalité du jeu et du système. Il pose ses valises à Bourg-en Bresse, un vrai club formateur, une famille, une culture, des valeurs. Juin 2019 il est engagé par le Stade Montois. Octobre, noir. Frappé par la Covid il développe une affection cardiaque sérieuse. Le grand taiseux au regard doux se prend le virus pleine charge à l'automne 2020, retour d’un match à Grenoble. Des mois de doute vont suivre. On lui diagnostique une myocardite. Un très sale truc. Il doit limiter son activité physique, ses sollicitations cardiaques.

Sa vie est en danger.

Il a trente ans. Il se croit un temps perdu pour le rugby. Quatre mois à se trainer, à espérer, à douter. L’angoisse pour la suite, l’inquiétude pour sa vie. Et puis la renaissance. Et puis en avril 2021, à nouveau, enfin, le pré, la bande, le jeu. Le 3è ligne retrouve ses sensations. Il passe par Monaco se faire les mollets dans une session de rugby à 7. Il est, par son calme et son engagement sur le terrain, une pièce essentielle du dispositif montois. Avec le printemps l’équipe retrouve de la vertu et Wavrin de la course, du souffle et de l’énergie. La vie! Wavrin se voit offrir le capitanat. Dans le pack comme au vestiaire, l’homme est pondéré, apaisant, affable, fédérateur tranquille. Pas sinistre pour autant, le gars sait rire de la vie et prendre belle humeur du temps joyeux. On lui offre ce capitanat, pour son calme, son expérience. Parce qu’il fait l’unanimité dans la troupe. 2022, capitaine Wavrin et sa bande rutilante écrasent la Pro D 2 et régalent d’un rugby souvent jouissif. Et cette saison le grand Wavrin mène sa troupe au firmament d’un jeu brillant et ambitieux. Jusqu’à la finale. Son état d‘esprit, son attitude sur les pelouses font du gentilhomme d’ovalie un cadre apprécié unanimement. Et un défenseur acharné.. Wavrin a trouvé son point d’équilibre. Denis Charvet, patron des Baa-baas, l’appelle pour jouer les yankees au Texas. Normale consécration. Reconnaissance. Cerise sur le beau gâteau d’une grande année.