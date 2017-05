Rugby, Mont- de -Marsan condamné à l'exploit dans Sapiac

Montauban / Mont- de- Marsan , ce sera donc dans le célèbre stade vélodrome de Sapiac, véritable étuve , que les jaune et noir iront tenter samedi soir d’arracher un billet pour la finale d’accession au Top 14.

Le Stade Montois qui ces 15 dernières années est l’équipe qui a le plus souvent disputé une demi-finale, une finale et s’est offert trois accessions.

Les statistiques ne valident pas tout c’est certain mais les chiffres donne une idée réelle de la qualité d’un club et de son niveau sur plusieurs années. Quand certains font le yo- yo entre ventre mou et zone de relégation, le Stade Montois, lui, enchaine les performances que bien d’autres peuvent lui envier. 2002, montée en TOP 16 et titre de champion de France de deuxième division. Trois ans plus tard le Stade s’incline en demie à Lyon 25-3 sans appel. Les montois avaient…un seul supporter sur place, Mathieu Narran, accueilli comme un héros par les dirigeants rhodaniens et le public de Villermet. Printemps 2008, il fait 40 degrés parc Beaublanc à Limoges. Le Racing est ultra favori dirigé par Berbizier et qui compte entre autre Pichot, Wisniewski et Auradou. Au terme d‘un match fou, historique et des prolongations Mont- de- Marsan s’impose et monte en Top 14 après avoir éliminé en demie à Boni le Lou 13-6. 2011, les gascons de Dal Maso sont battus à Albi 21-16 après un match que les guêpes n’auraient jamais dû perdre. 2012. Le Grand Dax de Roumat et Dourthe mène un train d‘enfer toute la saison. Lors du final, le Stade montois passe in fine devant l’USD et reçoit les thermalistes. Mont- de- Marsan bat Dax 24-20 puis s‘impose en finale devant Pau et remonte en Top14. 2015 Albi, encore, se fait châtier 22-8 dans Boniface. Le Stade va perdre sa finale à Toulouse face à Agen pour un point en limite du temps. Enfin l’an, dernier Mont- de- Marsan, à bout de souffle après un printemps d’enfer, tombe à Aurillac

christophe Laussucs manage rmontois - smr

Six demi-finales, trois finales, trois montées, une en Top 16, deux en Top 14, tout cela en quinze ans !...personne ne peut s’aligner. Le Stade Montois, qui est loin d‘avoir le plus gros budget et les plus importants moyens de Pro D 2, est assurément le club qui a le plus disputé de phases finales. Par comparaison, Montauban, superbe entité tout autant que le Stade, n’a joué qu’une demie de Pro D 2, c’était en 2005 face à Aurillac. Les tarn- et- garonnais s’étaient inclinés sur leur herbe fétiche de Sapiac 21-20. Défaite toujours pas digérée. Mais Montauban, redescendu de Top 14, est sacré champion de France de Pro D 2, et retrouve l’élite en mai 2006. Une montée directe que n’ont jamais connu les montois depuis leur accession au Top 16 en 2002. Mont- de- Marsan est cependant incontestablement l’habitué des grands rendez-vous. Et s’il est vrai que l’opposition en Cantal de mai dernier n’a pas été probante, l’échec des guêpes lors de la finale face à Agen il y a deux saisons relève plus d’un coup du sort de buteur malchanceux que d’un échec sportif. Les gascons ont bel effectif, expérimenté. Autour de Julien Tastet, capitaine et 3è ligne de devoir, formé au club, qui a joué le finale historique de Limoges face au Racing, Brethous, Caudullo, Chedal lui aussi de l’épopée de Limoges, Hugues, James, Mirande, Muzzio, les deux Ormaechea, tous joueurs cadres, sont tous habitués des conditions psychologiques et sportives d’une demi-finale. Un atout indiscutable.

Christophe Laussucq, manager-entraîneur du Stade Montois Copier

Montauban a des arguments y compris son stade de Sapiac, étuve qui accueille un public formidable et survolté…

Stade de Sapiac - usm

Montauban a bien des vertus. Après avoir débuté en canon le championnat puis connu un temps creux dans l’hiver l’USM a terminé l’exercice ordinaire en trombe.6 victoires d’affilée sans trembler jamais dont la moitié à l’extérieur. Montauban s’appuie sur un duo technique très complémentaire Pierre- Philipe Laffond et Chris Whitaker, le coach australien des arrières qui a été, anecdote, le coéquipier de Christophe Laussucq et David Auradou dans le staff du Stade Français. Et puis il y a l’effectif, construit sur un groupe homogène. Pas de stars mais du solide. Avec l’ancien dacquois et pilier argentin Victor Arias. Avec l’ancien ailier de Bayonne Sébastien Ascarat. Avec David Byrnes,le demi -de- mêlée sud-africain arrivé du championnat anglais. Avec encore l’énorme talonneur sprignbok Van der Westhuizen ou le deuxième ligne russe, le très expérimenté Serge Sergueev. Sans oublier le centre sud- af de 31 ans, Riaan Swanepoel, formé aux Sharks et passé par Clermont et Brive. Et puis il y a Sapiac , le centre névralgique du club, ce stade vélodrome vétuste mais terriblement chaud. Montauban y a joué une demie d’accession en 2005 perdue face à Aurillac pour un point 21-20. Les « sapiacais » s’en souviennent. Et n’ont pas digéré. Il y a 50 ans tout juste Montauban devenait champion de France de première division en battant Bègles, Parc Lescure à Bordeaux. En mai 99 Mont- de- Marsan battait l’USM en finale de deuxième division. L’histoire est bavarde.

Bernard Floris journaliste montalbanais qui suit l'USM depuis plus de trente ans Copier

Match en direct samedi 21h, prise d’antenne 20h30, vendredi à 18h « les Têtes à packs » spéciale demie.