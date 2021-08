Rugby, Mont-de-Marsan croque dans la saison

Vite, jouer!

Il y a gourmandise des techniciens stadistes à retrouver le championnat. Milhet, Tastet, Talès et Prosper ont une énorme envie de jouer. De constater sur le pré, in situ, si les travaux d’Hercule de ces deux derniers mois ont généré efficience et puissance. Envie d’effacer aussi la triste saison dernière et les carences qui ont affecté le jeu montois. Envie ensuite, parce qu’avec un effectif élargi, un groupe à priori plus homogène et concerné et donc le travail estival conséquent, on va pouvoir juger des compétences acquises par la troupe renforcée sérieusement et motivée par son stage commando à la Légion Etrangère. Esprit commando oui, belle ambiance, certes, et une option de jeu, des choix tactiques qui ne varient pas de ce qui a été proposé la saison dernière. Mais pour Patrick Milhet, manager enjoué, il va falloir mettre en pratique ce qui a été répété.

Anthony Alvès arrive, le Stade Montois et content - SMR pro

Un groupe élargi et de beaux bébés

Dans le panier des arrivants, un impétrant de devant dont on attend qu’il pèse son poids de lutte belle. Anthony Alvès qu’il s’appelle, la bête. Cent dix-sept kilos sur la bascule, le bébé de Bresse. Bonne tronche le talon ! Natif d’Oyonnax, il a fait ses classes à Bourg, autre pays du poulet, puis à Montauban, avant que de batailler à Aurillac, territoire ovale de pertinence avec qui il sort le Stade Montois de la demifinale 2016, puis que d’échouer à Grenoble. Un plan misère selon Alvès, qui n’a trouvé en Dauphiné ni le rugby qu’il espérait, ni l’ambiance qu’il aime A trente-deux ans l’international portugais, père d’un mignon de vingt et un mois, a posé valises et famille au Moun avec la certitude de ne pas s’être trompé, enfin, de destination. Alvès aime la chasse au petit gibier, la pêche, la table et les champignons. De quoi faire du solide gabarit un joueur cadre bien vite. D’autant que question « beuchigue » le bressan est copieux en offre : dans l’affrontement défensif, certes, mais gouteux aussi des charges offensives. Une rugueux ce gars-là !

On va vite être fixés sur les intentions, le capital montois et les possibles.

Narbonne est la première étape. Les audois montent de Nationale. Et se disent de retour pour en découdre. Dans un championnat qui s’est encore renforcé. Où Rouen, sans doute mis à part, on ne voit pas d’équipe faiblarde. 107 ans d’existence, double champion de France élite, 13 boucliers au total, 45 internationaux, 600 licenciés, Narbonne c’est du lourd ! Sur le papier. Club historique madame ! Qui a connu bien des vicissitudes. Et c’est trompé parfois de moyens et d’ambitions. Les australiens arrivés un temps avec beaucoup de certitudes ont tenté un coup qui s’est avéré foireux. Ils sont repartis la queue entre les jambes au pays du kangourou pour laisser les clés de la maison orange à de l’autochtone : Gilles Belzons, ex 3è ligne du club et Marc Delpoux, lui aussi ancien 3è pompe, natif de Cuxac d’Aude, dirigent désormais la boite. La phalange orange, elle, a beaucoup bougé à l’intersaison. 16 arrivées pour 11 départs. Une troupe constituée avec du local de service comme Blanc, le talon, Madaule, le 3è ligne, Méret, l’ouvreur ou encore Belzons, 3è ligne lui aussi, comme papa. A noter l’arrivée de deux ex- montois, le pilier Castinel et David, le talonneur. Lesquels rejoignent l’arrière dacquois de naissance Pierre Justes. Et une bonne pioche à priori, le talonneur argentin Martin Vaca, espoir de 20 ans, déjà sélectionné avec les Jaguares, la franchise professionnelle de Buenos Aires.