Rugby, Mont-de-Marsan dans l'enfer d’Oyonnax

Département Landes, France

Ce dimanche à 14h25 en direct sur France Bleu Gascogne le SMR sort à Oyonnax. Les montois sont 10è, Oyonnax est leader.

Pour Julien Cabannes, l’ailier montois, cadre des guêpes, attaquant vertueux, défenseur ardent, l’objet du déplacement dans l’Ain, face à l’ogre de la division, c’est surtout contenir la furia d’Oyonnax et faire match sérieux. Car Oyo, c'est du très gros! Ils sont trois, trois clubs qui dominent le championnat et c’est ce trio que l’on devrait normalement retrouver en tête de gondole pour les phases finales au printemps. Oyonnax mène le bal. Quarante deux points, trois de mieux que Grenoble son dauphin, douze matchs, neuf victoires, trois défaites, six rencontres à domicile et autant de succès. Bref l’ogre est rouge et noir et veut croquer tout le monde. Avec aussi son écrin étuve, Charles- Mathon, stade à pelouse synthétique, véritable volcan au public d’aficionados très avertis. Huit degrés annoncés ce dimanche après-midi et de la pluie sur le Haut Bugey. Les « oyomen » sont dirigés par un squad de coaches taillé dans l’or : Joe EL ABD, ancien troisième ligne anglais, ex de Bristol et Toulon. Many Edmonds le néozélandais passé en tant que joueur par l’Usap, Béziers et Toulon. Avec encore l’ancien pilier Vincent Debaty, trente sept sélections en bleu, ex- rochelais, perpignanais, agenais et clermontois. C’est riche. L’effectif d’oyo est aussi riche que son équipe d'entraîneurs : un gros pack très international, deux buteurs de grande expérience, Beauxis et Le Bourhis et des cavaleurs derrière pas handicapés des genoux. Le défi est de taille pour les montois qi vont donc s’étalonner avec ce qui se fait de mieux en Pro D 2.

Le Stade Montois à Oyo, y croire ! - SMR pro

Mont de -Marsan n' a rien à perdre dans l'Ain. Le but est de f aire bonne figure, de persévérer quelque soit le contexte du match sur les acquis naissant du dernier bloc. Une victoire à Oyonnax serait un exploit remarquable, un cadeau de Noël avant l'heure du barbu, un point de bonus , la certification des intentions nouvelles. L’essentiel pour les hommes d'Auradou et Darricarrère c'est de ne pas céder, de jouer et d'être appliqués, consciencieux et actifs. Joli défi.