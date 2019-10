Rugby, Mont-de-Marsan doit digérer rugby camembert-calvados

Département Landes, France

Il reste encore certes 22 journées à jouer mais les jaune et noir semblent englués, condamnés au ventre mou ou pire à se battre pour le maintien. Reprise du championnat ce vendredi soir, 3è bloc de quatre rencontres, le Stade Montois, en direct sur France Bleu Gascogne à 20h, accueille Rouen, promu au printemps. Les normands 13è juste derrière Mont- de- Marsan.

David Auradou, le manager montois, ne cache pas l’importance de cette rencontre de reprise après une grosse semaine de pause Auradou pour qui ce troisième bloc est crucial pour le Stade Montois qui a urgemment besoin de points. "Big Bibi " qui souligne au passage sur l'attention qu'il va falloir porter aux conditions climatiques, ce sera le premier match de la saison sous la pluie pour les guêpes, et qui signale que Rouen à l’habitude, plus que les montois, de jouer dans le vent, l'averse et sur terrain gras. "Le mauvais temps leur va bien". Et ce seront les conditions ce vendredi soir. On annonce pas plus de quinze petits degrés frisquets en effet au coup d’envoi, un ciel irlandais, de la flotte, un terrain détrempé par la journée britannique sur les Landes, voilà le topo météo pour ce vendredi soir. Pas folichon pour les landais qui aiment galoper sur l’herbe sèche et dans la chaleur. On entre il est vrai dans le rugby au près, cou de pieds et « mascagnes » aux quarante mètres. L’ovale se joue devant. Surtout l’hiver. Les rouennais qui arrivent ne sont pas pour autant légion invincible. Trois victoires, cinq défaites, dont quatre à l’extérieur, fébriles aussi, les bipèdes camembert, neuf biscottes déjà. Quoique le Stade n’ait rien à envier à quiconque en matière de cartons et de sanctions !

Mathy James, néo-zed, ex- montois, rouennais,ouvreur, buteur - RNR Pro

Deux ex- montois à Rouen, l’ouvreur néo- zélandais Mathy James, qui a fait le bonheur stadiste notamment au pied, et le centre géorgien Tamaz Mchelidze. Les gascons connaissent le programme. Après Rouen, sortie à Angoulême, actuel 4è , voyage à Aurillac, 15è mais avec un match en moins, réception de Béziers, 7è pour l’heure. Y ‘a du mail, c’est du lourd et on ouvre le dossier ce soir ! Victoire... o-bli-ga-toi-re!!!!