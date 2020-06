Rugby, Mont-de-Marsan douze ans plus tard

Jour de folie

Pierre Villepreux, pionnier de la philosophie ovalistique nationale, s’exclame à la fin des prolongations : " C’est le plus beau match de l’année, c’est un des plus intenses que j’aie vu ! ». Le mage toulousain est en sueur comme les quelques milliers de gascons qui ont fait le déplacement sous la canicule et les quelques centaines de supposés parisiens à qui le Racing a offert voyage en train, places, couverts et canotiers. Trente cinq degrés au coup d’envoi, une chaleur étouffante dans Beaublanc, vieille enceinte qui va devenir l’écrin d’une rencontre folle. Indécise. Renversante. Fabuleuse. On joue depuis quatre vingt dix neuf minutes, le Racing et ses vedettes campent dans les vingt deux mètres montois. Et puis un miracle, l’offrande faite à Mazzo. Le ballon est éjecté, l’ailier montois Jean- Marc Mazonetto - redire son nom à l’ange disparu, Mazzonetto- récupère. Il galope, il vole, il traverse le pré, il marque. Le match au bout de la vie, au bout de l’envie, au bout du rugby, un truc imprévisible mais génial. "Souvenirs souvenirs, Je vous retrouve dans mon cœur. Et vous faites refleurir, tous mes rêves de bonheur" ! Bon sang quelle journée, quel match, et la suite mon kiki, la suite. D’abord, les franciliens, Auradou, Bobo, Lombard, Lo Cicero, Coetzee, Wisniewski et Pichot, capitaine lui de l’Argentine, l’un des meilleurs joueurs au monde à cette époque…la queue entre les jambes et le mus au niveau des marguerites les parigots millionnaires. Le pied ! Leur arrogance, leur suffisance écrasée par la volonté, l’amour propre, le panache. Bon sang que ce fut bon.

Lauga, Grobler, Tastet;Dhien,Suta, Leleu...VAINQUEURS ! - SMR Pro

La route est belle

Dans les vestiaires "pouraves" de Beaublanc,Yannick Laforgue, ouvreur fermé de fatigue, par terre dans le couloir sombre, un pack de bière entre les jambes, les mollets tétanisés, les yeux dans le vague. Au milieux des jaune et noir, l’époque laissait aux journalistes qui suivaient leur équipe le droit et le bonheur de partager la douche aussi. Tu parles, magnétophone sauvé in extremis de la baille et de la bière, Romain Lauga qui inonde le vestiaire, ça rigole, ça se regarde, il y a de l’humidité au coin des yeux. Putain d’instants ! Merci la horde, mecs incroyables. On quitte Limoges, Pichot pour nous dire « Les plus méritants ont gagné parce que ce sont eux qui ont joué, ceux qui l’ont voulu ». Jérome Dhien, capitaine n’a plus de cheveux, scalpé , rasé par Cazeaux et ses ciseaux. Travini a préservé ses tifs. Arrayet et Giraud foutent le bordel partout. Genthieu et Cler se marrent. Suta est sage, Suta est toujours sage. Tastet est le benjamin, il a des étoiles dans les mirettes le Tastounet. On descend, cap au sud, rentrer vite et chez nous. Périgueux, Bergerac, Marmande. La route est longue. A partir du pays de la tomate des gens en bord de route avec des bouts de nappes en jaune et noir pour le salut aux vainqueurs. Tu te le rêves ce truc insensé ?Casteljaloux pareil en pire. Houeillés te salue France Bleu Gascogne, vas-y et roule étendard stadiste à la portière, ça klaxonne dans les bourgs. Estigarde, tout droit le Moun !

En jaune et noir plus longue est la nuit

Tu t’approches de l’Hôtel de Ville, la clameur dès le Sablar, tu entends ta voix dans les haut -parleurs. Les cinq dernières minutes de la folie hystérique dans Beaublanc en boucle. T’as plus de voix, t’as plus de fatigue, quatre heures de direct intégral. Et tous ces gens, jour de Madeleine avec un mois d’avance. La Darrieussecq, sourire dans le soleil qui tombe, la Gene, au balcon et la tribu qui chante. Y’ a pas longtemps elle était toubib du club et le Marcel son mari, ancien poulet de Gascogne qui a porté le tricot soignait les bobos de la troupe. L’arrivée des vainqueurs, le bus qui a pris les chemins de traverse, et la partie de ventre glisse sur la moquette a changer de la salle des mariages. On s'en fout, on est chez nous ! Et la nuit qui tombe belle sur ce jour de fête, la musique en fête qui chante l’hymne. On ne veut pas partir ,on ne veut pas finir. Et ceux qui en reviennent et qui racontent ce que les autres ont manqué. Putain de jour, putain de nuit ! Dal Maso qui a failli pleurer. L’œil malicieux, le grizzli d'Escalans, fier comme Artaban le Porthos du Gabardan. Et Cazaubon, le boss, le prince Philippe pince sans rire, artisan de l'affaire et timonier du navire pirate qui a violenté l’armada d'en face, sourire au coin des lèvres. Et Prosper et Milhet tellement heureux qu’ils ne quittent plus un sourire benêt. On est un peu con quand on est tellement heureux. Le bonheur d’une tribu et de son peuple !

Générique. Rideau. FIN

"Que reste-il de nos amours. Que reste-t-il de ces beaux jours. Une photo, vieille photo de "leur" jeunesse. Bonheur fané, cheveux au vent

Baisers volés, rêves mouvants

Que reste-t-il de tout cela

Dites-le-moi

Un petit village, un vieux clocher

Un paysage si bien caché

Et dans un nuage "leur" cher visage

De "ce" passé". Oui, que reste-t-il de la fusion d’une ville avec son club et son équipe ? De l'émotion. Et de ces heures tendres, glorieuses et fortes ??? Aujourd’hui … plus grand chose hélas. Clap de fin.