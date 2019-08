Rugby, Mont-de-Marsan écrasé par Provence Rugby

Département Landes, France

Bibi et Darri...jusque là, tout va bien © Radio France - Pab

Le chat noir. La seule équipe à s’être imposée dans Guy-Boniface la saison dernière a remis le couvert en ce tout début de compétition. Devant une bonne cuvée pour ce match inaugural de la saison, sous le soleil et dans des conditions de jeu idéales. Et déroute du Stade qui s’incline, battu 42-12, par le Provence Rugby. Les provençaux qui marquent trois essais et prennent le bonus offensif. Les montois frappés dès la 9è minute par l’exclusion définitive de leur pilier droit Carlos Muzzio pour faute grave sur joueur au sol. Lequel devait être la cible de la commission de discipline et se voir interdit de terrain durant plusieurs semaines possiblement. Les consignes de sévérité des arbitres pour actions dangereuses avaient pourtant étaient explicitement énoncées toute la semaine aux joueurs et entraineurs de tous les clubs professionnels. Un match au demeurant haché, fragmenté, de niveau très médiocre, coupé par des arrêts de jeu incessants. On a joué 13 minutes de temps de jeu effectif en première mi-temps, une misère!

Talo, le talent, mais là, juste un truc: ça fait mal ! © Radio France - Pab

Une partie encore frappée, altérée, hélas par une direction de jeu cahotique et incohérente de Jonathan Gasnier, l'homme au sifflet. Les aixois marquent trois essais en six minutes entre la 66è et la 72è minute mais tout cela ne relève finalement que de l'anecdote tant il est vrai que la messe était dite depuis longtemps. Les montois qui ont été, très - trop - sanctionnés , injustement, en mêlée fermée, secteur que les jaune et noir ont pourtant dominé. Il y a du pain sur la planche et même si le chemin du championnat est long et périlleux pour tout le monde, le club ne pouvait pas plus mal débuter sa temporada.

KikiLoustalot, demi de mêlée d'ardeur..." va falloir matier " © Radio France - pab

Prochain match, dans une semaine à Colomiers, les columérins qui, lors de cette première journée, sont allés s’imposer à Grenoble récent relégué de Top 14