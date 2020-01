Rugby, Mont-de-Marsan en quête de rachat

Département Landes - France

Avec une troisième défaite consécutive face aux morbihannais en seulement quatre mois. Vannes, chat noir des montois .

Au delà de l'anecdote douloureuse le bilan est sec, comme un coup de trique. On a joué quinze matchs sur trente, le Stade Montois est 12è, a gagné six fois, a perdu à neuf reprises, dont deux rencontres à domicile, face à Aix, en ouverture de saison, devant Nevers, lors de son ultime prestation de l’année 2019 dans Boniface. Les comptes ne sont pas bons. Mont- de -Marsan navigue désormais à huit longueurs du dernier qualifiable putatif, Angoulême. Le Stade dispose certes d’un matelas de dix points sur le premier relégable, Rouen. Élément qui ne rassurera que les optimistes maladifs et chroniques. Bilan de la première partie de championnat en tout cas, une misère: incurie offensive, désertification défensive. Le Stade qui avait l'année dernière la deuxième meilleure défense de Pro D 2 affiche cette saison quasiment la plus mauvaise. Et Mont-de-Marsan est l'équipe la plus sanctionnée, en jaune comme en rouge les biscottes tombent comme pluie d’Irlande.

Lors de cette phase retour les hommes d’Auradou et Darricarrère vont sortir à sept reprises, à Aix, Carcassonne, Béziers, Rouen, Montauban, Nevers et Grenoble. Et leur bilan à l’extérieur reste médiocre. Un seul succès, à Aurillac. Désormais, à domicile, les montois tremblent. Vannes qui débarque n’est qu’à deux points d’Angoulême et les bretons, demi-finalistes au printemps dernier, peuvent croire encore à une qualification qui ferait leurs affaires sportives et comptables. Vannes qui a battu le Stade en bord de golfe du Morbihan lors de l’ultime journée ordinaire du précèdent exercice puis a atomisé les guêpes lors du barrage 50 à 10 début mai et a encore fait plier le stade à l’aller. Vannes, une bien mauvaise blague …attention toutefois au comique de répétition. Cela relèverait de l’indécence. Les montois auraient intérêt urgent à stopper la plaisanterie.

Match en direct sur France Bleu Gascogne, antenne à 14h, coup d'envoi à 14h25