Rugby, Mont-de -Marsan en route vers l'Himalaya

Département Landes, France

L’heure n‘est plus aux calculs.

Nicolas Garrault, 3è ligne. Gagner pour ne rien regretter © Radio France - Pab

Dix matchs encore donc pour transformer la saison. Dix rencontres pour tenter ce en quoi croit toujours Patrick Milhet coach en chef, une possible qualification pour les barrages. Le Stade Montois va sortir à six reprises, terminer à Grenoble qui vise le Top 14. Tous les déplacements seront compliqués y compris celui de ce soir à Carcassonne. Au pied de la cité les montois vont devoir rendre copie quasi parfaite s’ils veulent s’imposer. Ce qui est possible. Ce qui reste aléatoire. Le Stade n’a pour l’heure triomphé que deux fois hors de ses bases, à Aurillac puis Aix. L’écart est creusé avec les équipes de tête, neuf longueurs avec le dernier qualifiable virtuel Biarritz. Derrière les landais, Béziers est à trois points, les biterrois chez qui les hommes d’Auradou et Darricarrère sortiront à la fin du mois après avoir reçu Colomiers. La lutte est de tous les instants et l’interrogation est de savoir si le Stade Montois, une fois encore en manque de constance, va pouvoir se sublimer et enchaîner les résultats.

La touche, faiblesse montoise récurrente © Radio France - Pab

Cela débute ce vendredi soir dans le vieux stade Albert-Domecq. Cet affrontement entre jaune et noir dira déjà de l’avenir et du potentiel des guêpes, toujours imprévisibles, mais tellement irrégulières. Pour Patrick Milhet, coach en charge de la performance au SMR, "Carcassonne est un tournant". Un succès dans l'Aude permettrait de croire encore en une possible qualification pour les barrages. Un échec rendrait les choses compliquées voire impossibles. Scénario idéal: dix matchs à jouer, cinq victoires à domicile et au moins deux rencontres gagnées hors de Boniface. Dur mais toujours mathématiquement et sportivement plausible. Reste que qu'il ne faudrait surtout pas oublier que Carcassonne n'a perdu qu'une seule fois cette saison sur son pré, face à Grenoble, actuel troisième et candidat annoncé à la montée en Top 14.