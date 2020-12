Rugby, Mont-de-Marsan enfin victorieux

Victoire montoise 15-3, affaire de buteurs tous les points montois à la charge de Laousse- Azpiazu et Loustalot. Le match à ne pas perdre.

Le Stade Montois compte trois matches en retard certes, mais à disputer face à Oyonnax, très gros devant, sur le pré de Carcassonne, ce qui n'est pas mince affaire, et devant Valence qui ne veut pas descendre. Et il n’est plus de gestion de calendrier pour des montois très mal en point. Rouen qui débarquait n’avait pas moins envie que les autres de croquer les guêpes dans Boniface. Mont- de- Marsan ne fait plus peur. Le Stade n’a gagné qu’un match cette saison, à la piaule face à Béziers, lors de l’ouverture de championnat, c'était début septembre. Les hommes de Milhet, c’est vrai, n’ont pas été épargnés tant par la Covid que par les blessures. Mais ce ne sont pas des excuses. On sait l’effectif juste en volume, notamment le banc. On a lancé de jeunes pousses dans une aventure parfois trop grande pour eux. Il reste certes encore beaucoup de route pour aller au bout de l’exercice mais c’est bien un groupe dans le doute qui, ce soir, est entré sur la pelouse psicine la baïonnette dans les reins pour son premier huis clôt à domicile. Et avec une exigence de résultat. Une victoire pour donner un peu d’air. Car ne nouvelle défaite aurait pu dès ce soir sceller l’avenir du club.

Un match en hiver

Quatre degrés, un sale vent qui tourne, un terrain gorgé d’eau et le grand silence sur Boniface. Il fallait aux montois une victoire, peu importe la manière pour ne pas sombrer. Ils gagnent du coup une place au classement grâce à l’écrasante défaite d’Angoulême à Perpignan. Les montois ne sont plus derniers. Ils ont rendu une copie volontaire. Avec de la rigueur, dans un match qui s’est souvent joué en échanges soporifiques de ping- pong rugby au gré du pied des arrières. Une première mi-temps assez atone des gascons, contre le zef. Le deuxième acte est plus entreprenant, les montois ont du cœur à l’ouvrage, sont peu sanctionnés et essaient même d’accélérer. Brethous sort une grande partie d’engagement fort, comme Cedaro, Rey, est impeccable en touche, et Laval pilier impliable. Derrière, on se réchauffe les doigts. Affaire d’avants que cutter rencontre qui voit les normands céder, capot ouvert en fin de match. Ils rentrent à vide surtout. Une bonne affaire comptable pour les landais. Un détail qui fera peut-être la différence au printemps.

Prochaine rencontre pour la 13è journée, vendredi 11 décembre, les montois sortiront à Biarritz, 4è.

.