Rugby, Mont-de-Marsan et ses quarante bonheurs

Gazon maudit !

Une pelouse hors d’âge, un champ de labour dangereux, voilà le théâtre de cette de reprise. Boniface est le royaume des trous et des bosses. Alors au-delà d’un pré moyenâgeux qu’attendre de ce bal d’ouverture ? Après deux matchs de préparation plutôt probants, la cible sur ce premier bloc de cinq rencontres, trois sorties deux réceptions, est de tout gagner à la maison. A Millau, en amical, le 12 aout, les rayés s’étaient faits les crocs justement devant Aurillac, histoire de tester un effectif riche plus encore que la saison dernière à en croire le manager gascon Patrick Milhet. Quant aux cantalous, on connait. Une culture de l’épaisseur dans le jeu d’avants avec rugosité et plus si affinité. Des roublards joueurs les auvergnats ! Or donc ne pas rater la première marche, c‘est le discours montois légitime. Aurillac a terminé dans le ventre mou, 10è de la dernière édition, à plus de quarante pions du Stade Montois. Mais chaque nouveau championnat est une page blanche. Le groupe des vingt-trois montois pour ce soir compte cinq nouveaux, un équilibre assumé. Le club doit déjà gérer sa troupe avec onze blessés légers. Mont-de-Marsan va aller à Béziers puis Biarritz avant de recevoir Oyonnax et de finir à Montauban. Sur la ligne de départ, à priori ,douze des seize équipes compétitrices peuvent viser les phases finales.

Et hop ,la ration !

Voilà ça c’est fait, emballé et pesé, hop ! 40 pions au tableau, bonne rentrée des classes même si les élèves en étant plus studieux, moins brouillons pourront et devront mieux faire. Quatre essais qui comptent. Un match plaisant même si imparfait pour cette ouverture de championnat. Bonus offensif, un joker pour l’avenir. Bene, bene, bene ! Il y a aussi, hélas et macarel, "hilh de pute" et tutti quanti, comme le faisait remarquer le manager montois Patrick Milhet, les 50 plaquages manqués et les 13 pénalités concédés. Ça ne peut pas faire, ça ! Or donc match de reprise qu’il ne fallait pas galvauder en tout cas sauf à déclencher l'ire et les lamentations.. Les montois avec efficience se tirent de ce qui aurait pu être un mauvais pas fâcheux. Les cantalous restent âpres et roublards et compliqués. Ils ont belle équipe. Match plaisant quoi qu’il en soit, qui délivre une première mi-temps avec de l’intensité. On sent l’huile nouvelle dans l’engrenage après vidange estivale chez les montois. Il faut que le moteur tourne pour donner pleine intensité. Mais ça carbure déjà. Naituvi intenable, Cedaro costaud, Garrault comme il faut, Latterrade conquérant, Loustalou chef de meute, Du Plessis maréchal nous voilà… le pack solide, la conquête plutôt bonne, les mauls dévastateurs. Les nouveaux ont faim. Curie et Fortuin et Gajion vont en claquer quelques-uns ! Le ton a baissé faute de rythme en deuxième période pour aboutir à une fin de match brouillonne, nonobstant la détermination des gros qui vont chercher le bonus sur un essai collectif qui en dit long sur les intentions.

Le classement au terme de cette première journée est totalement anecdotique mais les montois sont premiers. Prochaine rencontre jeudi 1er septembre, match avancé, le Stade Montois sortira à Béziers, coup d’envoi à 21h