Rugby, Mont-de-Marsan étrille Béziers 33-10

Victoire bonifiée 33-10 des gascons avec cinq essais contre un des languedociens. Un match sérieux qui a vu une belle alternance de jeu devant et de charges arrières.

Carlos Muzzio, le taureau de Buenos Aires a encore chargé - SMR Pro

L’affront est lavé. Le 28 février dernier les guêpes avaient été atomisées battues 55-17 par Béziers à la Méditerranée. Une raclée. Les montois avaient donc une énorme envie de Béziers. Pour rattraper un coup foiré. Ce match d’ouverture hier soir devant une bonne chambrée masquée a été l’occasion de faire valoir les nouvelles belles intentions et l'inspiration des montois. Avec certes vingt premières minutes laborieuses. Les gascons sont en effet menés 10-6 avec un essai biterrois à la clé par Munilla, le demi- de- mêlée très actif. Puis renversement d’intensification de la lutte. Les montois prennent l’affaire en main. Essai du pack sur forte action concertée et même un second un peu après refusé justement pour double écran. On va aux citrons avec un point d’avantage pour les préfectoraux. Retour de vestiaires et festival landais. C'est la feria. Laousse- Azpiazu, par ailleurs impeccable au pied, Naituvi après une course de soixante mètres, puis Saubusse, vont à dam pour taire toute velléité héraultaise. Avants solides, charnière efficiente, arrières galopeurs et inspirées. Seule la touche à fauté. Belle soirée d’été vraiment dans Boni.

JulienTastet neo entraineur...heur-reux ! © Radio France - Pab

Au classent très provisoire le Stade Montois est premier grâce à son bonus offensif.

Prochain match samedi à Perpignan à 21h..