Rugby, Mont-de-Marsan étrille Carcassonne, citadelle effondrée

Concassés, désossés, écrasés, cabossés, les carcassonnais ont pris la misère dans Boniface. Cinq essais. Des perles en elles même que chacune de ces productions gasconne ! Chaque réalisation aux petits oignons, travaillée d’abord par un intense et studieux boulot devant, un pilonnage par petits tas, le maul rayé, essaim solidaire de guêpes savamment agglutinées, progressant tel un gros crabe sans limite. Les avants sont forts au Moun cette saison. Les gros ont épaisseur et ils ont encore fait démonstration en mêlées fermées, dans l’alignement, au cœur des « rucks », dans les ballons portés. Et quand on change la première ligne à la cinquantième, Innocente, Gonzales et Macharashvili viennent conclure le martyrologue audois commencé par Curie, Latterrade et Gajion. Un pack conquérant cela donne des ailes aux attaquants. Le troisième ligne fidjien Ramototabua, intenable, infatigable et Rasaku en appétit de courses longues, vampirisant les artères carotides de la défense audoise. Et oui, tiens, pour illustrer, pépite de la Pépite. On joue la 21è minute, petite série de pick and go des trois lignes organisée autour des deux donjons, Ostreikov et Fortuin, ça remue les languedociens déjà atones et fatigué squi en perdent la route de Narbonne. Ça part en relais chez les gascons de Sayerse placé, et De Nardi file à dam sur une course impériale, port altier, tête haute. Cinq essais, 94 pour cent de taux d’humidité dans Boni, deux degrés au thermomètre…personne n’a eu froid !

Le Stade Montois au classement est deuxième, à quatre longueurs du leader Oyonnax, à égalité de points avec Biarritz.

A la reprise les montois sortiront le 6 janvier à Aurillac.