Rugby, Mont-de-Marsan étrille et dézingue Vannes

Les bretons ont perdu leurs trois premiers matchs quand les montois s’imposaient trois fois. Les vannetais en bas de classement quand les montois sont premiers.

Vannes, bête noire des montois lesquels n'ont gagné que quatre de leurs onze dernières confrontations avec les morbihannais et surtout sont sec face aux bretons depuis novembre 2018! Mais Vannes aussi est une histoire, de patience et de construction, sage, d’ambition mesurée, maitrisée. Le club est créé à l’automne 1950. En 1997 il monte en Fédérale 2, en mai 2006, en Fédérale Une, le 4 mai 2016 en Pro D 2. C’est le premier club breton qui accède à ce niveau du rugby hexagonal. La France ovale doute. Mais l’affaire est structurée autour de plus de 450 partenaires, tous du Morbihan. Et le dossier est solide. Au printemps 2019, le RC Vannes accède aux barrages de Pro D2 et sort…le Stade Montois, 50 à 10, humiliation gasconne durable, en se qualifiant pour la demie après une promenade dans son stade fétiche de La Rabine. Vannes ne fait plus rire ! Et les montois ne goutent plus la plaisanterie armoricaine qui voit les vannetais s’imposer régulièrement face aux gascons depuis trois saisons y compris dans Boni ! Mais Vannes est en souffrance en ce début de championnat. Trois rencontres, trois défaites, à Nevers, sur son terrain face à Grenoble et lors de la dernière journée, toujours à La Rabine, face à Bayonne. Cependant sans jamais se faire humilier. Vannes, deux points au « planchot » quand le Stade en compte treize en haut de classement avant le coup d'envoi, peut sembler dans les choux. Méfiat ! Le club a terminé 2è du dernier championnat et ne s’est fait sortir qu’en demi-finale.

Une démonstration. Totale !

Une démonstration de rugby. Un accomplissement. Une première mi-temps où tout fonctionne. Quatre essais aux citrons et une densité comme l‘on n’en avait plus connue depuis des lustres. Depuis un match face à Bayonne il y a quatre longues années. Le retour du grand jeu à Boni ! Le match plein. Celui qui fait vibrer un stade par un groupe harmonieux, compact, appliqué, inspiré, qui marche sur l’eau. La cohésion de cette troupe ! Deux essais de De Nardi, un de Naituvi, un de Du Plessis, 29-5 à la mi -temps, les montois savent à nouveau courir en bande. Les bretons prennent des crêpes et mettront plus un point. 53è Max Gouzou le rugueux teigneux 3è ligne va à dam à son tour. Et enfin, suite à un attentat de Jordan, 3è pompe vannetais qui manque arracher la tête d’Alexandre De Nardi qui filait dans l’en- but, l’arbitre siffle, sans attendre ni tergiverser, un carton rouge et le sixième essai, de pénalisation celui-là. Coly passe l’essentiel au pied. Le peuple gronde de bonheur avant que d’exulter. Boniface s’est aussi découvert une nouvelle perle, un fétiche de plus, une coqueluche, Simao Bento , arrière de vingt ans, virevoltant, infatigable, affamé de ballons. La victoire est grande, elle ne dit pas tout de l’avenir certes mais elle offre à un club malmenée ces dernières saisons la quiétude de sa force. Et au groupe tout entier, entraineurs compris, la satisfaction du travail accompli.

Prochain match dans une semaine à Boniface, dernière rencontre du premier bloc, les montois recevront Agen, qui a perdu sur son terrain devant Bourg-en-Bresse. Au classement les montois sont seuls premiers avec un point d’avance sur Colomiers.