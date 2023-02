Rugby: Mont-de-Marsan, éviter la botte de Nevers

A la suite de cette journée il restera huit matchs à disputer encore avant que d’arriver au terme des phases retour. On arrive donc dans le « money time » et le championnat est très ouvert, mathématiquement 11 équipes peuvent encore prétendre se qualifier, mais les places vont devenir chères. Et Nevers pour y parvenir ne doit plus s se tromper à domicile. 9è, les neversois sont dans un ventre mou qui va accoucher des trois derniers finalistes. Car si Oyonnax, le Stade Montois et Agen sont quasiment assurés d’être de la fête printanière pour au moins un barrage, il restera trois places à attribuer. Et Nevers veut son ticket. Les nivernais, y compris ce soir, vont recevoir à six reprises en neuf journées. Et ce sont les réceptions qui écriront le scénario final. Nevers est drôle de club, rebâti sur une passion folle par un entrepreneur local, Régis Dumange, qui a fait fortune dans le textile. Il dirige avec son fils Sébastien, également directeur général de l’USon, une entreprise qu’il a créée en 1974 dans la Nièvre. Régis Dumange a pris les rênes du club en 2009, devenant aussi son principal actionnaire. A partir de 2013 il a, sur ses propres deniers, financé la modernisation du stade du Pré Fleuri et la réalisation des infrastructures professionnelles du club, plus de 7000 places assises et couvertes, des salons, du réceptif, de nouveaux bâtiments et un centre d’entrainement ultra moderne. En 2016 Xavier Pemeja, super technicien et ancien cadre de Montauban arrive ans la Nièvre. Feuille de route : l’accession à la Pro D 2. Qui est chose faite en mai suivant par une victoire en finale sur Chambéry. Mais depuis L’Uson s’use. 9è en 2017, 4è l’an dernier. La progression est réelle mais avec 46 points Nevers rame à 7 longueurs de Colomiers actuel dernier qualifié vir**

