Rugby - Fin de saison pour Du Plessis à Mont-de-Marsan

Willie Du Plessis, le maitre à jouer ne jouera plus

Willie Du Plessis "out" jusqu'à la fin de la saison. Tuile majeure ! L'ouvreur montois, touché à la cheville gauche contre Montauban, a passé des examens à Bordeaux hier mardi. Verdict plombé. Le maitre à jouer du Stade Montois doit être opéré et sera donc indisponible jusqu'à la fin du championnat.

Le retour de Yohan Laousse - Azpiazu

Le club jaune et noir va pallier son absence temporairement avec Yohan Laousse - Azpiazu, habituel arrière. Qui a déjà occupé le poste de demi- d’ouverture à plusieurs reprises. En attendant de trouver un remplaçant. En tout état de cause les guêpes perdent un élément essentiel de leur dispositif. Le sud-africain de trente-deux ans, arrivé de Biarritz à l’inter- saison, s’est très vite imposé dans le dispositif montois. Son habileté dans le jeu au pied, sa clairvoyance, sa technique ont fait des merveilles. Son association à la charnière avec le jeune Léo Coly est explosive. L’absence de Willie Du Plessis va générer un réel problème de réorganisation tactique pour les gascons. Le stratège sud-africain a disputé dix-neuf matchs sur vingt-trois rencontres avec le Stade. A chaque fois titulaire. Trente-trois points au total donc cinq drops-goals venus du diable vauvert. Mais surtout une qualité d’intervention de très haut niveau. Un joueur inspirant. Quasiment indispensable.

L’équipe avec ou sans Du Plessis ne fonctionne pas avec le même rendement et ne joue pas de la même manière. Le club se lance immédiatement dans la recherche d’un supplétif. Ce qui sera un sacré chantier à une période de l’année où les recrutements se font pour la saison prochaine, où peu de joueurs de niveau sont disponibles sur le marché. Sans doute les montois devront- ils aller chercher un ouvreur dans l’hémisphère sud. La filière argentine peut être, possiblement, qui est de plus en plus prégnante au Stade Montois Rugby, Mont-de-Marsan.