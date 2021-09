Rugby, Mont-de-Marsan...impérial !

Bourg- en- Bresse, revanchard

C’est le champion de Nationale qui débarquait donc pour la réouverture de Boniface au public et le premier match des montois dans leur cuvette. Des bressans qui n'ont jamais digéré leur relégation il y a deux saisons alors qu'ils comptabilisaient treize victoires et soixante points! Les guêpes ont bien débuté l’aventure en allant piquer fort à Narbonne. Mais on ne s’enflamme pas, on jugera sur pièces et à l’usage. A terme. Et déjà au bout de ce premier bloc de cinq rencontres. Ce programme initial, d’ici la fin du mois, va toutefois permettre d’apprécier le niveau des gascons. D’autant qu’ils vont recevoir trois fois pour deux sorties. Il y aura réception de Vannes et d’Agen, en suivant et en fin de session, après un voyage toujours périlleux à Carcassonne, dans une semaine. Pour l’heure Mont-de-Marsan mettait les crampons face à une équipe dont on ne connait pas le potentiel. Bourg-en-Bresse est très jeune, autour de vingt-cinq ans de moyenne d’âge, la troupe est menée entre autre par les deux tontons que sont les piliers Victor Arias, l’argentin, longtemps dacquois, et le sud-africain Willem Harmse. L’Union Sportive Bressane c’est certes inclinée sur sa pelouse de Marcel- Verchère pour son retour en Pro D2. Mais les hommes de Yohan Boulanger méritaient bien mieux face à Montauban qui a totalement verrouillé le jeu. Péché de jeunesse sans doute. Les violets de Bresse assurément entraient dans Boniface avec d’autres arguments à faire valoir que la soumission et avec d’autres intentions de jeu notamment. Il annonçaient venir à Boni pour se jauger face à un gros de Pro D 2. On sait l’équipe culturellement dure au mal et « cassepiouilles ». Mais au final tout cela n' a pas suffit, ni l'envie, ni la hargne, ni le talent qui est réel. Les bressans on été fauchés.

Alexandre De Nardi, comme Coly, champîon du monde des moins de vingt ans, que du talent © Radio France - Pab

Les montois enthousiasmants.

Il n’est pas formidable le Stade Montois nouveau ?…ben si, il est formidable, justement, et brillant et compacte. Et même si les deux succès consécutifs en ouverture de course sont acquis face aux équipes qui montent de Nationale, c’est au contenu qu’il faut juger la prestation face à Bourg en Bresse. Et même s’il faut garder de la mesure. On a vu et bien vu ! Un jeu virevoltant, complet. Devant, dans l’efficience, sur les touches, les mêlées, la défense, les ballons portés. Alexandre De Nardi, Pierre Sayerse, ailiers qui percent, trouent, débordent. Et une charnière aux petits oignons. Willie Du Plessis, ouvreur inspiré, maitre à distribuer, au pied comme dans le jeu, et un demi de mêlée qui marche sur l’eau. Léo Coly marque à lui seul trente-trois des quarante-huit points gascons. Avec trois essais, dont deux sur contres malins. Depuis bien longtemps le Stade Montois n’avait pas rendu copie aussi probante. Le cachet aussi d’une direction technique inspirée par le travail rigoureux et l’expertise de Stephane Prosper et par la complémentarité avec Tastet et Talès. Restent les parasites : un essai casquette mais beau par St Allier, attaquant bressan qui traverse la défense landaise apathique Et une quinzaine de pénalités, c’est bien trop, c’est pas propre. Va falloir agir sur la rigueur disciplinaire. Après…champagne les rayés, champagne ! C’était rugby de feria !

Stéphane Prosper, l'expert © Radio France - Pab

Au classement Mont- de- Marsan est premier devant Bayonne et Colomiers.

Les montois, vendredi prochain, sortiront à Carcassonne, 9è, qui s’est incliné à Montauban