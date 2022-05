Rugby, Mont-de-Marsan invaincu et entend le rester!

Mont-de-Marsan pour le plaisir et la première place.

Les dauphinois, loin du compte, 11è, n’ont plus rien à ambitionner cette saison. Le Stade Montois affiche, lui, un bilan comptable à trois chiffres, 102 points, huit d’avance sur ses dauphins, Bayonne et Oyonnax. Objectif des rayés , se faire plaisir, mettre du volume et du sérieux, être appliqués, jouer et gagner, rester invaincus et renforcer la première position. Car le dossier ouvert est simple comme un ciel d’azur au-dessus de Gascogne au printemps. Les montois veulent rester en tête et donc valider définitivement leur demi-finale à la maison. Le Stade lorgne aussi sur le cap comptable des 110 points à dépasser, ce que seuls Montauban et Lyon ont réussi dans l’histoire de la Pro D 2. Pour le reste on s’interroge sur Grenoble. Le club de l’Isère n’est assurément pas à sa place compte tenu de son budget épais, de son effectif pléthorique, de l’envergure de l’agglomération dauphinoise. La situation des mammouths est même incompréhensible. A l’aller, début décembre, les rayés s’étaient certes inclinés stade des Alpes, 32-19, au terme d’un match décevant que les gascons auraient pu et dû gagner. Mais rien dans la chaotique temporada des brûleurs de loup ne permet de valider les ambitions d’une troupe qui avait annoncé jouer la remontée en Top 14. Dix victoires, quinze défaites, trois nuls, Grenoble rame. La troupe menée notamment par l’ancien pilier dacquois Romain David, grenoblois de naissance, est pourtant typée, homogène, et cohérente dans sa constitution. Avec une petite perle à regarder, Ange Capuozzo, franco-italien de vingt trois ans, né dans l’Isère, formé à Pont-de-Claix. Deux sélections avec la Squadra Azzurra cette année dans le tournoi. Capuozzo, sans discussion, un gros potentiel. Acheté par Toulouse. CQFD! Les montois, eux, regardent ailleurs. Vers leur demie dans Boni. Vers demain. Aussi. Les salons feutrés de l'avenue Barbe d'Or étouffent le bruit des palabres constitutifs de la prochaine troupe jaune et noire. Avec casse tête alternatif: Top 14 ou Pro D 2 ? Question cruciale qui doit trouver réponse dés maintenant sauf à se trouver fort dépourvus quand le temps de la montée sera venu!