Rugby, Mont-de-Marsan , la capilotade

Pire qu’une défaite, un match nul dans tous les sens du terme.

Les montalbanais ont mené toute la partie sans avoir à souffrir. Les montois, jamais dans la révolte, ont subi, multipliant les approximations et les fautes. Patrick Milhet, le manager montois, a dit sa honte face à une si cruelle et impardonnable absence de lutte. Les jaune et noir ont été en effet aux abonnés absents dans tous les compatiments du jeu. Une équipe de fantomes. Christophe Loustalot, demi de mêlée de vertu, en larmes au sortir des vestiaires, dénonce carrément et sans langue de bois, le manque de responsabilité et tout simplement d'envie d'un certain nombre de se correligionnaires qui se sont débalonnés. La rencontre face à Oyonnax, la semaine dernière, avait apporté quelque satisfaction quant à l’engagement et à la continuité nouvelle des montois. Même s’ils ont été par deux fois sévèrement malmenés durant la rencontre, et s’ils ont raté trois grosses occasions d’essais, les jaune et noir avaient su ne pas perdre. Et glaner les deux points du match nul. Un résultat qui laissait entrevoir quelques possibilités nouvelles et un esprit de corps encours de réactivation. Las ! la progression au classement n’était qu’un leurre. Treizième, avant ce soir, les montois n’étaient pas pour autant à l’abri. On le savait, on le pressentait. lUn groupe fébrile qui cherchait des repères et des certitudes. Le Stade, s'engageait dans cette 19è journée à égalité avec Rouen, juste derrière, une longueur d’avance sur Valence Romans, premier reléguable, et finalement seulement six sur la lanterne rouge Angoulême qui jeudi soir a failli faire tomber Oyonnax sur son pré synthétique. Le Stade était condamné à gagner sur son herbe sauf à se trouver dans une situation mortifère ! Et les hommes de Milhet ont sombré ce soir face à Montauban. Totalement sombré. Sans ressource, ni envie, ni sanquette, ni vergogne. Sans révolte ! Sans amour propre. Les tarn-et-garonnais, certes équipés devant, étaient jusqu'alors très friables hors de leurs bases. L’équipe verte, avant son entrée dans Boniface, n’avait jamais gagné à l’extérieur cette temporada. On savait Montauban montée autour du pied qualitatif de son ouvreur et redoutable buteur qu’est Jérome Bosviel, 167 points depuis septembre avant d’arriver au Moun ! On a vu, on a été servi.

Le Stade Montois été pauvre en tout.

En dehors de la volonté de son deuxième ligne argentin, Leo Cédaro, retour de longue blessure, valeur plus du pack landais, et du combattant que demeure Yann Brethous, son troisième ligne guerrier historique, c’est l’ensemble du collectif montois qui a failli, qui a sombré. Un jeu sans vie, vide de sens, sans engagement, sans volonté, erratique, une multiplication de fautes comme un chapelet de pénitent de Semaine Sainte, à l’image de celle, majeure, définitive, impardonnable à ce niveau, de son ailier fidjien, Wame Naituvi, qui oublie de se coucher sur le ballon qui glisse dans son en-but et permet ainsi aux tarn-et-garonnais de marquer un essai clownesque. Une faute condamnable chez un benjamin ! Aucun jeu au pied, aucune initiative, aucune révolte, rien. Un troisième ligne centre qui va certes au charbon mais incapbale de prendre les ballons de récupération en l'air, et une touche toujours médiocre! Montauban a pris quatre points, tout heureux de quitter les Landes sur un premier succès, légitime, hors de ses bases. A Mont-de-Marsan, dans le vide glacial de Boniface, seules, les larmes de dépit, de frustration et de colère de Christophe Loustalot, numéro neuf qui a le sens de l'honneur, qui craint de voir mourir le club auquel il tient. La honte, aussi, dite, dans l’honneur mais lagorge serrée, du vieux chef terrassé et trahi par ses troupes, le manager, Patrick Milhet. Désormais, il n’est plus de questions, il n’est qu’une crainte criante, celle de voir le club disparaitre.

Au classement, les montois sont 14è et premier non reléguable avec seulement un point d’avance sur Valence- Romans, premier condamné virtuel. Valence- Romans où les montois se déplacent vendredi prochain pour un match de la mort.