Rugby, Mont-de-Marsan, la force jeune, la force jaune

Département Landes, France

Trois essais, un de Naituvi, deux de Séguret et un jeu souvent emballant. Le Stade Montois termine ce bloc à la 9è place, à quatre longueurs du dernier qualifié virtuel.

Gela Murusidze, pilar jeune, un géorgien enGascogne © Radio France - Pab

L’image, illustrative, fortement illustrative de l’esprit montois : 80è minute, sur la sirène, groupé pénétrant des gascons dans les dix mètres de l’ASB. Douze joueurs landais, douze pour pousser la cocotte jusque dans l’en- but, les guêpes piquent le chameau biterrois qui recule, écrasé par l’envie, et qui cède et qui rompt. Monumentale action collective qui projette Adrien Séguret , centre pas perdu au milieu de ses gros, pour aplatir. Illustration belle, oui de de la solidarité et de l’homogénéité des montois. Hormis une gestion approximative et peu conséquente du jeu au pied,trop de ballons rendus dans l'axe, les jaune et noir ont démontré une force rassurante. Qui pourrait faire éclore de jolies fleurs au printemps si l’équipe poursuit dans cette voie. Avec application et détermination et production sérieuse. Une première mi-temps gérée, de la discipline, une belle défense, des mêlés solides, des contre- rucks ardents, peu de fautes. Une force jeune exemplaire par Becognée, Brayer, Bultel, Castinel, Durand, Séguret et Jacquelain. Charles Brayer, le 3è ligne de vingt-trois ans, notamment, a été remarquable, impeccable en touche et très actif dans le jeu. Des cadres aussi qui encadrent la fougue. 23-3 aux citrons. Deux essais construits. La moitié de la deuxième période est moins probante mais au final Mont- de- Marsan fait le match espéré. Boniface est content.

Agustin, roi de la mêlée © Radio France - Pab

Les gascons qui après une pause sortiront le dimanche 8 décembre prochain à Oyonnax, le leader.