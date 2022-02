Tournoi des Six Nations Espoirs - Stade Montois : Léo Banos, une guêpe en bleu

Léo Banos, enfant du pays dans son champ. On connait le gamin. Aussi aimable que discret. Il aura assurément la gorge serrée ce soir le gosse de Commensacq en entonnant l’hymne face aux tribunes de son stade. Léo Banos est montois, landais, gascon. Ovalistiquement originaire de Parentis-en-Born comme son pote Yohan Laousse-Azpiazu, arrière tutélaire du Stade.

Banos en bleu de France, en bleu de chauffe, destin d’un surdoué de l’ovale qui est convoité déjà à 19 ans par plusieurs grosses écuries de Top 14. Bordeaux entre autre. Mais Banos n’est pas un garçon facile tenté par les lumières et les piastres. Il est au Stade depuis six ans. Il s’y trouve bien. Il a dit qu’il ne partirait pas. Pas toute de suite. Il n’empêche…

Révélation de la saison

Léo Banos, la révélation cette saison pour sa geste magique. Excellent en touche, il vole au-dessus des alignements, fort dans le jeu, dans le positionnement, intelligent, altruiste, Banos est brillant. Beau gosse aussi le blond du Born, 1m91 pour 98 kilos. Humble et génétiquement ovaliste, son père, Olivier a porté le rouge et le blanc de Dax et les rayures montoises en deuxième ligne. Léo Banos a déjà signé 14 feuilles de match cette temporada. 20 ans le 16 aout prochain, toute la vie devant lui et ce jeudi soir, sur son pré de Boni, en bleu, couleur de l’espoir.