Rugby, Mont-de-Marsan n'a pas oublié

Donc, cette fin de semaine enchainer sur une sixième victoire consécutive et envisager même le bonus offensif n’est pas superfétatoire ! Pour autant au club on calme les enthousiasmes au vu d’un succès qui semble pourtant acquis au vu des derniers résultats. Rappel et petit cours de mémoire illustratif !

28 octobre. Sale soirée. Le Stade Montois se fait éteindre à Massy. Match nul, bien nul, perdu minablement 23-17. Les gascons se font concasser sans réagir. Les abeilles ont le dard bien faible. Mais janvier n’est pas octobre et le Stade depuis a repris vigueur et belle ampleur dans l’harmonie d’un jeu retrouvé. Les montois ont de la mémoire, de la caste aussi, et le groupe a encore des aigreurs à l’évocation de son non- match dans le brouillard francilien. Les massicois sont derniers, eux, douze défaites, quatre victoires, les deux dernières acquises récemment sur leur terrain devant Colomiers et Vannes. Mais dehors, les essoniens essorés se font dévorer quand les montois restent sur deux sortie forts probantes à Aurillac et Vannes. Et sur la mauvaise herbe des Boniface les rayés ne se sont inclinés que face à Agen. On part donc, en respectant Massy, sur une potentielle sixième victoire d’affilée et si possible. Why not ? D’autant que cela aurait belle figure avant d’aller se heurter à l’armada d’Oyonnax pour la reprise dans deux semaines d’un bloc inédit et particulièrement cru et âpre de six rencontres consécutives.