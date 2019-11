Rugby, Mont-de-Marsan, noyade interdite en Charente

Département Landes, France

La situation montoise est compliquée sans être désespérée, préoccupante sans être alarmiste.

Quatre matchs à venir entrecoupés d’une pause. Quatre rencontres pour savoir. Et l’on saura. Au plus tard dans un peu plus de trois semaines. Le Stade Montois n’est pas au pied du dur mais il voit l’obstacle. Une sacrée muraille en fait! Début décembre il y aura sortie à Oyonnax, candidat sérieux au Top 14. Avant cela, réception de Béziers, qui veut une part de quart, et avant cela sortie à Aurillac, en mal de points, Aurillac, ses cantalous, son volcan du stade Jean-Alric, une autre étuve. Et bien sur , tout de suite et maintenant, le voyage de ce vendredi soir à Angoulême, actuel 4è. Mont- de- Marsan ne peut plus faire de circonlocutions en postures oratoires. Gagner. Rien d‘autre. Et enfin débloquer à l’extérieur sauf à croupir. Et à courir après des points à la piaule pour éviter de se faire peur aux premiers bourgeons. Le Stade, pour l'heure, en mal de certitudes, en mal de réalisme, en mal de cohésion sans doute. Avec pourtant tout autant des qualités et des joueurs qui pour l'essentiel et sauf exceptions font la maille et se filent. Message personnel à ceux qui ont vilipendé et Tastet et Loustalot, un temps! Le club peut être aussi dans le maelstrom d'une ligne éditoriale erratique semble t il, qui varie au gré des vents tournants, au contraire des orientations souhaitées pour fixer le jeu tel qu 'on aurait pu le croire défini avec l'arrivée du porteur d"offensive qu'est Darricarrère. Après ses quatre rencontres on verra ce qu'il en est des potentialités réelles de l'équipe et des équilibres dans les choix tactiques du duo de directeurs de jeu. Et si par malheur le sentence des quatre matchs devait annoncer l'orage, il faudrait alors, sans complaisance ni faiblesse, que le directoire du club prenne des décisions. Et les prennent vite.

Remi Tales,pour le faire en Charente!

Et ce vendredi soir, match à risque épais.

Angoulême attention, risque tellurique majeur. Les charentais et le stade de Chanzy commencent à asseoir une belle réputation. 13è de ses deux premiers exercices en Pro d 2, 9è au printemps dernier, Angoulême est en croissance constante. Déterminée, résolue. Désormais menée par deux fort en thème, Adrien Buononato, ancien parisien, ex- coach d’Oyonnax, et Mirco Bergamasco, ex- trois quart international italien de Paris et du Racing, 89 sélections avec la Squadra Azzurra , il a f ait ses gammes d'entraîneur à... Aubenas.. L’effectif quant à lui est pléthorique, solide, riche. Avec de l’ancien monto-dacquois : Bureitakicaya, Coletta, Maurens, Lescure, Neparidze. Plus une armada d’anciens de Top 14, des springboks et des géorgiens. Mefiat ! Angoulême c’est pas de la BD pour maternelle et la Charente peut être fleuve pas tranquille, du tout, tumultueux et fort encourant! Le Stade aujourd'hui joue sans bouée, et vendredi soir il faut éviter la noyade.

