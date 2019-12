Rugby, Mont-de-Marsan osons l'Uson

Département Landes - France

Les montois qui restent sur une forte performance à Oyonnax le weekend dernier.

Ils sont invaincus sur leur pelouse depuis leur seul échec en ouverture de championnat face à Aix en Provence - c’était le 23 août - et donc entendent bien rester maîtres du terrain à Boniface. Les conditions vont être pénibles, pluie forte et rafales de vent de plus de soixante dix kilomètres heure, donc qui ce qui va produire un jeu restrictif. Mais les landais ont l"optimiste réaliste. Pour Patrick Milhet, co- entraîneur et préparateur physique du SMR, désormais si le Stade s’inscrit dans la continuité, l’objectif des phases finales devient accessible et réaliste. Même avis de Julien Tastet, 3è ligne et capitaine, qui ne cache pas que l’idéal ne serait-il pas d‘aller chercher ce vendredi soir le bonus offensif . Tout cela est étayé par la remonté en puissance des jaune et noir et par les résultats de ces dernières semaines: petite défaite à Oyonnax, le match était à leur portée largement chez le leader, trois sucées enquillés en quatre rencontres.

SMR, le 16è homme - SMR pro

Le match d’Oyonnax comme tremplin

Car il s’en est donc fallu en effet de très peu pour que les gascons aillent faire un coup royal à Oyonnax. Les joueurs du Haut Bugey ont en effet péché par arrogance en recevant Mont- de- Marsan et l’équipe alignée par les coaches de l’Ain a dû « matier » pour s’imposer chichement in extrémis. Les montois, sans une carence au pied - quatorze points laissés à Charles - Mathon !-auraient même dû l’emporter sans conteste. Reste le point de bonus important rapporté d’Oyonnax. Ce vendredi soir, donc ,on capitalise dans Boni. Un vendredi 13 qui appelle de la chance, certes, pour les guêpes, mais aussi une impérative implication de tous les instants. Nevers n’est pas au mieux. Les neversois sortent d’une défaite à la maison devant Colomiers, et s’ils ont gagné face à Rouen et Valence, deux maillons faibles, ils ont aussi pris une correction sur leur pré début novembre face à Biarritz. A l’extérieur l’Uson est usé. Les bourguignons sont donc prenables et doivent l’être. Car le Stade Montois a l’opportunité sur les deux matchs à venir, Nevers puis sortie à Valence, de densifier son compteur. Les montois qui, jusqu’au 3 avril ont par ailleurs calendrier pas défavorable, ils joueront un match supplémentaire à la maison,peuvent songer très sérieusement à la qualification. Cela passe par carton plein ce vendredi soir.