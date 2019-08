Rugby, Mont -de -Marsan partage les pruneaux

Département Landes, France

Les guêpes jouaient Agen, équipe de Top 14 et vieux rival des jaune et noir.Les stadistes et les agenais font match nul 21-21.

Match enjoué avec du bon et bien sûr encore des imprécisions. Trois essais de chaque coté, deux pour Khribache et un pour Naituvi chez les préfectoraux. Dont deux d’avants, les deux par leur talonneur Mohamed Khribache sur des percées groupées de sacrée consistance..

Les montois au grattage,pil poil - SMR FB pro

Atention, warning, mefiat ! Ne pas tirer de conclusions trop hâtives de ce deuxième match de préparation, tout n’est pas en place certes. Mais il y a eu des intentions et des réalisations. Du jeu ambitieux par moments, des relances actives derrière, parfois, oui, avortées sur des fautes de main. Quelques ballons trop vite rendus dans l’axe aussi. Mais premier point, la mêlée a été dominatrice et constituée. Les deux essais marqués par Khribache le sont sur deux portés pénétrants de grosse efficacité. La cocotte montoise a de beaux jours devant elle. Comme il est d’usage dans ce genre de rencontre les deux équipes ont fait tourner l’effectif. Les deux pratiquant un jeu plutôt agréable dans une ambiance bon enfant. On notera la forme des cadres comme Tastet, Gerber, Cabannes et Talès. Et une certaine homogénéité déjà dans le groupe montois. Les cadres, une fois sortis, ont gentiment chambré leur ex- coach Christophe Laussucq, de retour provisoire à Boniface. Rien n’est dans le marbre mais les progrès sont réels et les envies sont visibles.

Dernière rencontre préparatoire ce sera à St Affrique en Aveyron jeudi 8 aout prochain face au Castres Olympique.