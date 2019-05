Rugby Mont- de- Marsan, pas de mauvaise Vannes dans le Morbihan

Département Landes, France

Les gascons pour ensuite aller défier Brive en demie et pleinement réussir leur saison. Le Stade Montois qui s’est inclinée chez ces mêmes vannetais, dimanche dernier, lors de l’ultime journée de championnat ordinaire.

Il va falloir plus de rigueur et de densité mais l’exploit n’est pas impossible. Le Sade Montois au pied du mur breton. Une semaine après avoir été battus lors de la dernière journée ordinaire les landais retrouvent Vannes. Barrage, match unique, qui perd, perd. 24-13 au final dimanche dernier. Les montois savent sur quel pied il va falloir danser dimanche à la Rabine au son des binious et bombardes. Incorrigibles montois qui ont fait opération portes ouvertes en encaissant deux essais en moins de six minutes. Le reste c’est une tentative de remontée et une intensité incontestable en fin de partie. Trop tard, encore trop tard, encore raté. Avec seulement deux victoires à l’extérieur cette saison les hommes de Laussucq ne voyagent pas sereins. Et dimanche dernier les carences chroniques ont une nouvelle fois altéré la capacité gasconne à produire le jeu. Lancements en touche catastrophiques et fébriles, manque d’engagement dans les contre- rucks,fautes de mains. Seule la mêlée a été totalement efficiente. Va falloir » matier » les gars sauf à rentrer avec plus de déceptions que de kouignamann dans les valoches ! Et en bord de golf du Morbihan les montois ont intérêt à choisir la pêche au gros.

Talès, la bande, jouer pour ne pas périr - JP Bézier SMR Pro

Les vannetais, eux, peuvent rentrer pour la première fois de leur jeune histoire dans le dernier carré. Avec cinq phases finales en cinq saisons les montois savent la pression d‘un match éliminatoire…et de l’amertume et de la frustration qui naissent d’un revers. La défaite face à Aix- en- Provence, lors du championnat ordinaire, a marqué l’arrêt aux stands des jaune et noir qui ont payé cet échec à domicile durant toute la suite de l’exercice. Il n’est plus temps des regrets, des analyses, des controverses. Quatre-vingt minutes pour transformer une saison mitigée en acte accompli. La troupe de Boniface en est capable. Ce club est atypique, capable du meilleur comme du pire, souvent dans l’excellence quand on ne l’attend pas. C’est ainsi depuis vingt ans. Pour conclure l’histoire de Christophe Laussucq au Stade, qui correspond incontestablement à une fin de cycle, une victoire à Vannes serait un signal fort également envoyé au rugby français. Celui d’une équipe qui a de l’orgueil, de la sanquette, et qui sait réagir. Et d’un club qui a une âme. Vannes n’est pas forteresse imprenable. Aux canonniers et chevaux légers montois de faire tomber la citadelle.Les vannetais peuvent pécher par trop d’euphorie, lâche un joueur habitué des phases finales. Mont-de Marsan a son destin dans l’envie de « beuchigue ». Après l’opération portes ouvertes des six premières minutes dimanche dernier, une seule consigne : défense de béton.

Cap''tain Tastet, la sanquette, le supplément d'âme, la vertu et la " hougne" - JP Bézier SMR Pro

La rentrée de Laurence Pearce, le rugueux 3è ligne anglais, retour de blessure longue, et de Jay Jay Taulagi, l'attaquant aux semelles de vent, la motivation, l’envie de tout jouer sans doute sur ce match pour rattraper une saison mi-figue mi-raisin, l’honneur des braves à l’heure de l’assaut. Le Stade Montois ne peut pas, ne va pas reproduire le match moyen de dimanche dernier. Ne le veut pas. Les joueurs ont conscience qu’avec une qualification ils iraient dans une semaine défier Brive en demie, un sommet ovalistique .Et pourquoi pas Pau ensuite le 26 mai pour rencontrer Bayonne dans une finale lando- basquaise qui aurait du piment et de la saveur? Nous n’en sommes pas là certes mais le groupe de Kiki Laussucq sait ce qu'il lui reste à faire. Ne pas sombrer, ne pas fléchir. Envoyer la puissance pleine de cette équipe qui incontestablement à valeur ajoutée. Ne pas trembler pour ne rien regretter. Ne pas gâcher. Les compteurs sont remis à zéro. Vannes a gagné il y a une semaine. Mais aujourd’hui c’est jour de quart, c’est caviar au vainqueur et pain noir au vaincu. La bande de Tastet connait les phases finales, jouer à l’extérieur, être outsider. Et dans ce cadre-là on peut y voir, mais oui, un avantage.

le Stade Montois, plus haut, plus vite, plus fort - JP Bezier SMR Pro

Le Stade Montois qui s’appuie comme à son habitude sur son formidable centre de formation.

Alexandre De Nardi, "Pépite", moins de vingt ans, que du talent - SMR Pro

Deux jeunes joueurs qui en sont issus sont sélectionnés en équipe de France des moins de 20 ans pour la prochaine coupe du monde en Argentine le mois prochain, Léo Coly, le demi de mêlée, et Alexandre de Nardi, l’arrière. De la formation…essence du SMR, le passé, le présent, l’avenir ! Ils sont 18 toutes générations confondues, 18 joueurs issus de la formation montoise à avoir joué en Pro D 2 cette saison. L’excellence d’un club qui toujours a puisé dans les ressources vives du rugby landais pour conserver la culture du club, l’âme de ce groupe qui est, qui devrait être un exemple. Les vétérans, Tastet, les deux Cabannes, Brethous, Talès, et même Laborde, les gamins, De Nardi, Coly, Becognee, Latterrade pour ne citer qu’eux, les bébés jaune et noir , Courtade, Castinel, Dughourquet entre autre, pérennisent ce qui est l’ADN du Stades Montois, une force vive, celle de son centre de formation, celle de la fidélité aux couleurs de joueurs qui comme Julien Tastet ou Julien Cabannes auraient pu aller voir ailleurs. L’attachement également des anciens, retour à la maison, Romain Cabannes, Rémi Talès. Il y a une particularité montoise depuis toujours, et qui se perpétue avec Johan Cadullo et Thierry Gatineau, les deux patrons du centre de formation, œuvrer pour que l’épine dorsale du club soit imprégnée des valeurs historiques du club. Certes on peut y ajouter des raisons financières aussi, le Stade Montois n’a pas les moyens d’aller acheter du gros. Alors on persévère, heureusement, dans la détection et l’éducation. Et cette histoire, cette filiation, cela peut faire la différence avec Vannes, club chaleureux, belle équipe, mais n'a pas tempé son biscuit de quatres heures dans la garbure ovale!