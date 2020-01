Rugby, Mont-de-Marsan pour se faire une crème catalane

Département Landes, France

Le Stade Montois pour poursuivre sa remontée dans une rencontre face à l’un des monstres de la Pro D 2.

Il y a assurément très gros défi ce dimanche après-midi pour les montois. Ils vont être confrontés non seulement à la troupe qui mène le bal mais au-delà à un groupe solide qui vise la remontée en Top 14, objectif clairement affiché. C’est un test majeur pour les gascons qui alternent le médiocre et le bon. Le Stade dont l’équipe technique a été sensiblement modifiée, Patrick Milhet se voyant renforcé dans son rôle au-delà de la seule préparation des matchs.

L’Usap qui a remporté douze des dix-sept rencontres qu’elle a disputées.

Au match aller, le 18 octobre dernier, les montois n’avaient pas existé dans Aimé-Giral, battus, laminés, 44-17. Les jaune et noir sont sur courant alternatif, défaites à la maison face à Nevers et Vannes lors de leur deux dernières prestations dans Boniface. Deux succès certes hors des Landes, à Aurillac et il y a une semaine à Aix-en- Provence. L’équipe vit au gré des turpitudes et des mouvements divers qui affectent sa cohésion : divergences entre les deux entraîneurs David Auradou et David Darricarrère, absence de continuité dans le jeu, carences en défense et sécheresse offensive. Les catalans, eux, sont en tête de wagon mais ne comptent qu’un point d’avance sur Grenoble et trois sur l’étonnante équipe de Colomiers, en piteuse situation la saison passée et qui se refait la cerise cette année. Le Stade Montois va, vendredi prochain, accueillir Aurillac pour l’ultime match du bloc en cours. Il faudra là vaincre sans coup férir sauf à se remettre dans une position peu amène. Mais dans Boniface, ce dimanche, c’est à un véritable test que vont se confronter les gascons.

Parick Milhet, commando chief officer

Patrick Milhet, le co- entraîneur, a été renforcé dans sa mission de cohérence, de préparation et de performance. L’homme qui est valeur ajoutée dans le club depuis quatorze ans est connu pour avoir l’oreille des cadres, le respect des jeunes et l’obéissance de l’ensemble. Une sorte de sorcier de la préparation non seulement physique mais également psychologique. Et il va justement falloir réunir tous les ingrédients qui font un commando pour attaquer cette rencontre face à une équipe terriblement efficace. L’Usap qui pourtant n’est pas infaillible hors de ses terres, battue à Aix, Carcassonne, Rouen, Nevers et Oyonnax. Mais Perpignan également invaincue depuis six rencontres et le 24 novembre.

En marge de cette rencontre Globulo, mascotte fétiche des donneurs de sang, donnera le coup d’envoi de la rencontre. Une grande animation est organisée pour sensibiliser les supporters. Mercredi 29 janvier, une campagne don de sang est programmée au stade Boniface en présence des joueurs du SMR, dans le salon panoramique de la nouvelle tribune. Un don peut sauver trois vies. Mille dons sont nécessaires chaque jour en Nouvelle-Aquitaine