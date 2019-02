Rugby,Mont-de-Marsan pour tomber Montauban

Département Landes, France

Mont-de-Marsan, pour confirmer.

Le vert aux paquerettes - SMR pro

Le 7 septembre dernier le Stade Montois s’était imposé dans Sapiac 25-20. Cette victoire à Montauban reste pour l’heure l’unique succès des guêpes hors de Boniface. Après leur prestation bonifiée face à Aurillac il y a une semaine les hommes de Laussucq doivent donc obligatoirement prendre du grain dans le grenier à points ce soir.

Il reste neuf journées à disputer avec des sorties difficiles notamment le 3 mars à Béziers et des réceptions et des sorties toutes aussi ardues face à des équipes classées devant le Stade Montois. Carcassonne, Bayonne et Brive notamment. Montauban n‘est pas foudre de guerre cette saison. Avec pourtant un effectif renforcé les Tarn- et- Garonnais végètent dans le ventre mou. Mais deux victoires à l’extérieur pour Montauban, en novembre à Vannes, d’un petit pion 28-27. Et à Carcassonne 20-5 lors de la 19è journée pourraient leur permettre d'y croire encore. Car Montauban qui n’est pas à sa place au regard de son effectif solide vient de s’imposer dimanche dernier contre Brive. un cador. A huit longueurs des gascons Montauban a quasiment maintien en poche et aucune pression particulière en entrant dans Boniface ce vendredi soir. Pour Christophe Laussucq, le manager montois, attention à Montauban qui revient fort, pas question de retomber dans les travers coupables. Il y a eu intensification du domaine de la préparation sérieuse cette semaine aux entraînements.