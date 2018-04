Mont-de-Marsan, France

C’est un véritable 8è de finale qui se joue dans Boniface.

Les montois veulent valider leur barrage à domicile. Pour ce faire, alors qu’ils sortiront pour la derrière journée ordinaire à Aurillac, un succès sur leur pré ce soir vaudrait pour qualif. A l’aller en Roussillon les montois avait pris le bonus offensif et corrigé le 15 catalan 44-20. C’est évidemment une énorme rencontre qui attend les hommes de Lausscuq et d'Auradou.

David"Bibi"Auradou, entraîneur des avants montois © Maxppp - Hervé Coste

91 points, 19 victoires, un nul pour 8 défaites, dont une gifle à Aimé Giral face aux montois, et une seconde devant l’ASB, le bilan de l’USAP est tout bonnement limpide ! Les catalans sont certes tombés en déplacement à Colomiers, Béziers, Aurillac, Biarritz et curieusement à Nevers et Massy. Et pour le reste ont fait razzia. Avec trois points d’avance sur leur dauphin Montauban, qui dimanche reçoit Dax, relégué, les hommes du président Rivière sont assurément les mieux équipés pour monter et espérer survivre en Top 14. Et donc les sang et or débarquent à Boniface avec la ferme intention de marquer leur territoire, de demeurer leader et aussi de se débarrasser du même coup d’une équipe rivale qui peut jouer les trouble-fête lors des demi-finales si les montois accèdent à ce niveau de compétition ultime. Les guêpes savent aussi cela. Le contexte est simple. Lors de la mise en place hier les coaches gascons ont été concis. Une évidence, une seule, gagner. Le groupe jaune et noir connait l’enjeu et sait avoir coupablement abandonné des points qui font défaut lors de sorties à Angoulême ou Massy par exemple. L’heure n’est plus au calcul, c’est le « money time ». Mont-de -Marsan attend soutien de son public pour se transcender face à ce qu'il se fait de mieux en Pro D 2. Le Stade Montois qui n’a été battu qu’une fois sur son pré cette saison, c’était le mois dernier par Grenoble.