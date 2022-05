Rugby, Mont-de-Marsan pour une petite virée au pays des calissons

Crème solaire et friandises.

La situation: relax pour les gascons, tranquilles comme des santons. Tendue pour les provençaux. Les aixois sont 7è à trois points de Colomiers, 6è, dernier qualifié putatif pour l’heure. Les gascons pour jouer les arbitres dans la course des autres à la qualification. Tous les matchs ont lieu à la même heure 20h45, histoire d'équité. Va y’avoir du sport mais les montois, eux, restent tranquilles. Outre la course aux calissons, cette douce et savoureuse friandise aixoise aux amendes et à la fleur d’oranger, et la visite de la sainte Victoire, inspiration picturale de Paul Cézanne, les montois vont à Aix le « mus » au ciel bleu de la garrigue. Tran-qui-lles les rayés! Quoiqu’il arrive ils sont assurés de disputer leur demi-finale à la maison. La demie dans Boni c'est joli, c'est acquis! Ils vont donc observer. Et s’amuser à bien jouer au mieux face à des provençaux qui, eux, ont rage au ventre. Coté montois Coly, Naituvi et Laousse sont en charge de la crème solaire. Avec Cedaro qui prépare le barbecue. Les cadres sont protégés. Les autres vont en découdre pour gagner leur place sous l'œil attentif des directeurs de jeu. Côté aixois, c’est mobilisation générale de la phalange ovale. Aix est hors les qualifs, trois points derrière Colomiers qui accueille Agen, sauvés les pruneaux qui vont tâter une dernière fois du cuir pour un match sans enjeu. Aix peut donc aussi dépasser Carcassonne, actuel 5è, cinq bouées de mieux que les provençaux. Les audois sortent à Béziers pour un derby brulant même si les chameaux de Biterre n’ont plus rien à gagner. Bref…Mont-de-Marsan est dans la position du riche. C'est bon ça! En se préservant de perdre du bipède pour mieux le faire ensuite. Car on peut imaginer sans migraine que l’essentiel pour les rayés est de rentrer au Moun sans garnir l’infirmerie. Donc, on va comme expliqué plus avant, économiser certains cadres. Tout en restant honorables, exemplaires et intègres comme il sied au premier de ce championnat, une sacrée épopée qui se termine dans l’indécision totale. Sauf pour les montois. Seuls qualifiés déjà, seuls peinards dans leurs crampons.

Rencontre à vivre en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 20h30. A l’issue de la soirée on saura quelles sont les équipes qui terminent en 3è et 4è position et qui donc s’affronteront en quart de finale. C’est le vainqueur de ce match qui sera l’adversaire des montois en demie.