Rugby : Mont-de-Marsan renverse Brive

Mont-de-Marsan, France

Match au sommet entre deux équipes prétendantes aux demi-finales. Les Montois après leur ratage à Aurillac se devaient de préserver leur invincibilité à domicile et reprendre des points. En mettant matière et manière. C'est chose faite ! Le Stade s’impose 19-14 avec un bel essai de son troisième ligne Yann Brethous, une fois encore impeccable dans le combat. Essai amené par tout le pack sur une touche jouée à dix mètres de l’en-but briviste. Les montois qui ont pris la mène dès la quatrième minute sur une pénalité de leur ouvreur Romuald Séguy, le joker médical catalan, qui a signé sa première feuille de match. Ensuite c’est l’arrière stadiste Yohan Laousse- Azpiazu qui a géré l’affaire au pied, sans faille.

Lutte âpre, montois engagés. © Maxppp - Pascal Bats

Brive revient dans les toutes dernières minutes par un essai qui vaut aux corréziens de rapporter le bonus défensif. Match de qualité dans des conditions de pluie parfois forte et donc perturbante. Avec de l’intensité et de l’engagement. Une partie hivernale qui a confirmé la santé et les ambitions de deux grosses écuries de la division.

Prochain match du Stade Montois dans une semaine à Bourgoin-Jaillieu, lanterne rouge de Pro D2.