Rugby, Mont- de- Marsan s'éclate et explose Montauban

Victoire bonifiée 51 à 13 des landais qui s‘offrent un festival offensif avec six essais au total. Un sucés qui fait du bien et au compteur et aux têtes.

Les montalbanais débarquent dans la cité aux trois rivières après une quarantaine sanitaire de plus d'un mois. Dernier match officiel le 13 septembre en raison d'une contamination du groupe par un staphylocoque cutané. Ils ont repris le chemin du stade mercredi seulement. Ils vont tenir une mi- temps avant d'être tétanisés par les effets conjugués de l'abus forcé de canapé, des antibiotiques et de la furia gasconne. Mais Mont- de -Marsan n'a pas construit sa victoire sur le diagnostic du médecin tarn- et- garonnais. Le Stade a joué et les guêpes ont piqué. L'affaire a tardé un peu certes mais au diable les carences quand on a par moment l'excellence. On est à la 36è minute d’un match qui a donc mal débuté en dépit de la domination territoriale des gascons et d’un premier essai du deuxième ligne Paulino. Julien Cabannes vient de prendre un carton jaune et Klur, l'ailier gauche des verts, marque pour Montauban. Les Montois sont menés 13-7.

Nacani Wakaya, bombe fidjienne - SMR pro

Et alors...alors !!!! le chef d’œuvre! Wame Naituvi, cavaleur fidjien, pousse une accélération, une course géniale, splendide sur plus de 80 mètres, trois « biscoueytes », un changement de pied plus tard , il file droit et seul à l’essai. Magnifique. La suite ce sont des montalbanais qui n’ont jamais fermé le jeu mais qui sont dépassés par la vitesse et la rigueur montoise. Essais de Gerber après poussée solide du pack qui fait le job propre, de Wavrin sur une nouvelle offensive terrible de Naituvi, de Wakaya sur une récupération au sol maline et opportune de Coly et pour finir sur une percée de Cabannes qui va au bout. Montauban convalescent a fait les frais d’un irrépressible besoin des montois de jouer au vrai rugby. Et même si tout n’a pas été parfait, cette victoire, c’est la lumière qui est revenue dans Boniface.

Du coup Mont -de- Marsan remonte à la 11è place du classement. Prochaine rencontre vendredi à Perpignan.