Rugby, Mont-de-Marsan s'offre Béziers.

Le contexte. Bon, ad minima les montois ne sont pas gâtés. Entre blessures multiples et définitives, Curie et Darquier ont terminé leur saison, bobologies déjà impactantes, absence des internationaux pour Coupe du Monde, plus la cerise sur la tarte amère, avoir dû jouer le premier match à domicile loin de Boni dans Biarritz, cela fait assurément beaucoup. Résultat une entrée de bloc peu jouissive : trois défaites et une avant- dernière place pas flatteuse pour le demi-finaliste du printemps. On savait le début de championnat compliqué : travaux dans le stade et difficulté prévisible d’affronter trois équipes du dernier carré passé, en ouverture de compétition. Grenoble, et deux chats noirs, Vannes et Agen. On savait. Mais la potion n’est pas moins amère. Et l’obligation est donc faite de se ressaisir tout de suite. Ce jeudi soir c’est fête au village. Boniface et le Stade étrennent le gazon plus maudit du tout qui doit permettre d’envoyer. Cela face à Béziers, modeste 13è du dernier exercice. Les héraultais qui ont certes cependant remporté deux de leurs trois premières rencontres, à domicile, face à Rouen et devant Angoulême. Or donc ce soir de canicule…chute interdite, même sur le synthétique.

ⓘ Publicité

Rugby moquette. La dite pelouse synthétique inaugurée comme il se doit par le gratin local devant cinq mille spectateurs et nous voilà partis dans la fournaise d’une nuit torride épaisse pour quatre-vingt minutes de rugby alternatif. Une première mi-temps enlevée, disputée, qui fait valoir les ailiers véloces biterrois et un essai partout d’attaquants patentés aux citrons. Le Stade mène sans briller. Mais en brillant aussi. Deuxième service. Essai opportuniste de Labouyrie, talon malin, qui récupère en fond d’alignement une balle perdue. Doublé de Sayerse qui file comme le vent. A 31-17 on se dit que les guêpes peuvent piquer encore pour aller quérir le bonus gratifiant. Mais la période est au cafouillis des deux côtés. Parasites et ballons perdus n’ont pas de vertu. Les gascons, pourtant dans l’avancée pertinente, encore à deux occasions flétrissent la finition pour échouer dans les cinq mètres. Des fulgurances belles certes, un fond de jeu qui plait, oui, et laisse entrevoir des richesses, mais le Stade a manqué de constance en se pourrissant la joie par trop de scories encore. Toutefois, dans le contexte de casse majeure, notamment devant, dont souffre le moteur montois, ce succès était obligatoire avant de sortir à Biarritz mercredi pour finir le bloc. Tout n’est pas encore bien, mais tout va bien mieux quand même !

Le Stade Montois est ce matin 13è. A trois longueurs seulement du dernier qualifiable virtuel. Prochain match mercredi, sortie à Biarritz, la cinquième et dernière rencontre du premier bloc.