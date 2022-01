Rugby, Mont-de-Marsan se bonifie devant Narbonne

Nouvelle victoire à domicile et nouveau bonus. 33-6 et donc, trois nouveaux essais à la clé.

Un match joué par moins quatre degrés dans un froid très vif. Et qui a dû attendre la seconde mi-temps pour s’emballer. Une première période atone, frustrante, glaçante, et un jeu chaotique. Avec beaucoup de ping- pong rugby et de fautes, d’imprécisions, de ballons rendus. Pourtant, dès la mise en action, on croit à l’essai de Garrault, justement annulé hélas pour en avant dans l'en- but. Les montois s‘empêtrent alors dans un rugby contre nature dans le temps d’hiver, un sale temps pour l’offensive. On gère comme on peut. 6-3 aux citrons grâce à la patte de Léo Coly. C’est maigre. Puis arrive la 57è et le même Pépito Coly qui prend la tangente et tout seul va marquer comme un génial filou. Quatre minutes plus tard Garrault, pauvre Garrault, prend carton rouge justifié pour plaquage dangereux sans intention de nuire. Mais alors que Narbonne prend gout à l’îdée d’un retour, la délivrance survient dix minutes plus tard sur une percée osée et solitaire de Gonzales. Le talonneur argentin perce, s’enfonce et marque. Enfin à la 69è voilà que la cavalerie légère s’emballe. Simon Renda accélère, il traverse, se fait, la malle et fille la balle à Bento. Le petit portugais aplatit. Bonus. Contraste aussi d ‘un match qui a hoqueté le rugby. Mais symbole également de la maitrise montoise in fine. De l’apport autant d’un banc très revigorant. De deux piliers qui non pas quarante-deux ans à eux deux Casadeï et Lalanne, pétris de talent. Boniface demeure citadelle dans le frimas. L'équipe est perfectible et c'est tant mieux. Cette troupe a de sacrées ressources qui, quand on la croit un genou à terre, renverse les situations et comme horde sauvage attaque et mord. Les guêpes ont encore piqué et les narbonnais ont eu bien mal à leurs espérances. A gratifier également la prestation infatigable de Mickaël Faleafa, la dimension croissante de Romain Latterrade, l’apport important de Romain Durand. Les couvertures inlassables de terrain de Julien Cabannes. Et la contribution majeure du guerrier, Yann Brethous, que rien jamais n’arrête.

Le Stade Montois 66 points conserve sa deuxième place derrière Oyonnax 69 points, vainqueur de Nevers. Le SMR avec 7 longueurs d’avance sur Bayonne, 3è.

Prochaine rencontre vendredi, dernier match du bloc, sortie sérieuse à Vannes, les bretons sont 10è. Au regard du passé et du passif, les montois vont tenter d'arrêter la plaisanterie à Vannes qui ne fait plus rire en Gascogne!