Rugby, Mont- de- Marsan se met au russe

Le joueur de trente-quatre ans rejoindra le groupe lundi matin.

Tauleigne opéré, out pour au moins cinq mois, Voss qui en a encore jusqu’à début octobre, Hézard toujours pas apte au service, Cedaro qui ne pourra reprendre que lors de la sortie à Oyonnax dans trois semaines, la deuxième ligne montoise est décimée. Et donc recours légal au joker médical et en l’occurrence le beau poulet des steppes Andreï Ostreïkov. Quarante-cinq fois international, deux coupes du monde, un mètre quatre-vingt-dix-huit pour cent seize kilos, le gars a aussi un sacré parcours. Il arrive en France par Agen en 2007. Puis Ostreïkov va porter les couleurs successivement d’Aurillac, en Pro D 2, de Sale, de 2011 à 2018, avec participation au deux coupes d’Europe dans le quinze anglais, avant que de signer à Grenoble. Seize titularisations la saison dernière avec les "Bruleurs de loup". Bon joueur le gars solide biberonné vodka est à l’aise en l’air et surtout habile. Il a commencé par jouer au volley. Il est recruté en 2006 par sa fédération nationale qui cherchait un grand costaud pour disputer le championnat du monde des moins de dix-neuf ans à Dubaï. C’est là que les recruteurs agenais le repèrent. Ostereïkov quitte le Dauphiné car il n’entrait visiblement plus dans les plans des coaches Arnaud Héguy et Fabien Gengenbacher. Le stade va en faire se beaux jours assurément.