Rugby, Mont- de-Marsan se paie un belle tranche de Cantal

Mont-de -Marsan s’impose 36-8, avec six essais au total. Et donc le bonus offensif.

Negrotto, forteresse montoise © Maxppp - Pascal Bats

Beaucoup de blessés au Stade Montois, une constante cette saison hélas, le dernier en date, Ropate Ratu, le centre fidjien, sorti sur civière avec commotion cervicale. Donc les jeunes ont dû pallier l’absence des anciens. Ils ont pris le relais. Et ils l’ont fait avec succès. Avec toutefois une première mi-temps atone, sans rythme, assez morose et terne qui voit tout de même deux beaux essais montois par Latterrade, encore un minot, et Taulagi. Le Stade qui tourne aux citrons avec l’avantage de 12-8. Deuxième période, un vent nouveau souffle. Emmené par sa classe biberon Mont-de-Marsan passe la surmultipliée. Maxime Gouzou, vingt ans, va à l’essai pour sa première prestation à Boniface. Le très jeune 3è ligne très probant tout au long des quatre-vingt minutes qu’il a tenues sans faillir. Idem pour Léo Coly demi de mêlée de poche , international des moins de vingt ans, qui fait une nouvelle entrée probbante. Au même titre que les copies rendues par Becognee et Castinel déjà plus habitués eux des joutes de Pro D 2. Brethous qui fait figure d’ancien y va lui aussi de sa réalisation. Là encore après un gros travail du pack. Et puis Dorian Laborde, intenable, fracassant, agile, inspiré, combattif vient percer la défense des cantalous qui cède. Et par deux fois le montois va à dam. Ajoutons à cela l’excellence au pied encore une fois de Yohan Laousse- Azpiazu, arrière canonnier. Et l'efficacité bellement retrouvée de l'ouvreur Clément Otazo. Le contenant utltime d’une rencontre qui redonne des couleurs aux guêpes. Même s’il faut mesurer cette victoire heureusement bonifiée à l’aune de l’opposition des aurillacois, privés de dix-sept de leurs joueurs cadres, et qui, eux aussi, ont fait appel à leurs espoirs. Mais l’essentiel, et même plus, est réalisé par les stadistes. Victoire, manière, matière, capacité à la réaction après une moitié de match assez terne. Vendredi prochain les montois reçoivent Montauban, un peu le même profil que les cantalous. Il va falloir faire bis repetita

Le Stade Montois qui reste à la sixième place du classement