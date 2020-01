Rugby, Mont -de-Marsan, succès douloureux mais heureux

Département Landes, France

Les cantalous arrachent le bonus défensif, les montois souffrent.

Maxime Marty, quel essai du barbu, bon sang de bois ! © Radio France - Pab

Une seconde mi-temps émaillée d’erreurs d’arbitrage. 79è minute. Jakobus Coertzen, ailiers aurillacois, récupère le ballon en position de hors-jeu. Un gamin de petite section de maternelle l’aurait vu. Pas l’homme au sifflet. Le cantalou file à dam. En toute impunité. Que fait la police? Deuxième essai pour sa pomme. Les auvergnats prennent le bonus défensif sous les huées de Boniface en colère. Mais au-delà de cette énième péripétie arbitrale pénible ce sont les montois qui sont encore une fois retombés dans leurs travers, qui sont fautifs de ne pas avoir tué un match qu’ils auraient dû dominer de la tête et des épaules. 13-3 aux citrons. On croit la messe dite. D’autant que l’essai de Maxime Marty à la 28è amené par un petit chef d’œuvre d’intelligence de Rémi Talès qui sert Wakaya laissait augurer bonheur et prospérité. Que nenni ! Douche froide dans le deuxième acte.

Damiani, combattant: aïe, le Cantal ! © Radio France - Pab

Match sévère, austère, de niveau médiocre. Engagement rugueux d'Aurillac.

Au retour du vestiaire les gascons subissent l’agressivité historique et récurrente des cantalous qui prennent pourtant carton rouge par Lebreton pour agression et plaquage cathédrale sur Talès. Puis biscotte. Le reste, hélas, c’est déliquescence dans les touches landaises, les montois qui ne profitent pas du surnombre, et roublardise pas jolie non sanctionnée d’Aurillac dans les mêlées. Y ' a du hors jeu rouge partout, ce n’est plus un match de rugby c'est le big bazar! Comble: Les montois à 15 contre 13 ne parviennent pas à passer la surmultipliée malgré un bel essai de Laousse-Azpiazu sur un relais en or Wakaya- Muzzio de première. On termine sur le hold up. Bon!.... Mont- de -Marsan remporte son troisième match consécutif. Dans la douleur. Seule la victoire est belle !

Mont-de - Marsan gagne une place au classement, désormais 9è à six longueurs du premier qualifiable putatif. Prochaine rencontre, début d'un nouveau bloc après une pause d'une semaine, les montois vendredi 14 février sortiront à Carcassonne,10è, un point derrière "Les guêpes".