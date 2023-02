Rugby, Mont-de-Marsan, Tauleigne en a envie

La bonne bouille, les yeux clairs, le regard droit. Thibault Tauleigne vient du pays des nougats et des châtaignes, Montélimar. Le garçon a déjà joli parcours. Formé dans sa vallée du Rhône natale, au Teil, club belle école ovale. Il est bipède de tripes comme son frère, actuel troisième pompe de Montpelier, anciennement à Bordeaux Bègles, comme son père, au Rugby Club Teillois, maison ovalistique patrimoniale en bleu et rouge, comme son grand-papa. Vingt sept ans en novembre, Tauleigne est passé par les bases de Valence Romans, biberonné au pays ovale de Drôme Ardèche, et ses clubs de terroir La Voulte, Bollène, Loriol, Crest…puis il part à Oyonnax à dix-huit ans. Six saisons plus tard il signe au stade montois. Souvent blessé et durement, pectoraux et genoux, tout en étant du groupe champion de France 2017 avec Oyo il se refait au Moun. Avec une grosse envie de jeu ! Thibault Tauleigne est ce garçon tranquille souriant, polyvalent deuxième- troisième ligne d’1m92 pour plus de 120 kilos qui se voudrait un avenir au Stade Montois. Thibault Tauleigne a disputé neuf rencontres cette saison. Les techniciens rayés disent compter sur lui pour le printemps qui sera chaud

