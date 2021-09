Rugby, Mont-de-Marsan, tonitruant

Ce qui était aussi une affaire d'honneur et de revanche

Après la taule passée à Vannes on pouvait envisager que les montois ne déraperaient pas face à Agen qu’ils n’avaient pas battu depuis onze ans. On réclamait même du jus pruneau au marché St Roch ! Ben oui, car ce match renvoyait à une grosse frustration, une finale perdue face aux lot- et- garonnais pour une pénalité manquée au terme du match. Le 24 mai 2015, 16-15 pour les bleus. Frustration montoise immense. Et les agenais qui chambrent depuis. Sauf que le SUA, monté en Top 14, en est retombé avec fracas. Et quand le Stade Montois brille en tête, les agenais de Régis Sonnes, qui fut guêpe un jour, sont au fond du seau et du classement. Quatre défaites, trois bonus défensif. Des défaites certes courtes mais qui génèrent un scénario de crise pour les bleus d’Armandie où jamais rien n’est simple. Et où les comptes se règlent au grand jour. Le président actuel appelle au rassemblement mais Jean-François Fonteneau est attaqué sur son flanc par son prédécesseur Alain Tingaud qui postule. Vilain climat ! Le match perdu à la piaule face à Bourg- en- Bresse scellait la trente et unième défaite consécutive des agenais. Le président Fontenau avait annoncé dans la semaine, comme un appel au peuple, que le déplacement de ce soir à Mont- de- Marsan était la dernière chance. Aux montois il convenait sur leur pré d’estourbir les espoirs agenais.

Milhet, Prosper....tout droit - Cyril Vidal SMR Pro

Une troupe en marche

Fin de la rencontre. Les montois se resserrent au milieu du terrain, les vingt-trois qui ont joué, les autres, tous les autres, une phalange jaune et noire de quarante hommes serrés les uns contre les autres. Ils vont marcher ensemble vers les vestiaires, d’un pas lent, tandis que résonne le chant des Légionnaires. Là où au cœur de l’été Patrick Milhet manager brigadier les a emmenés se faire les crocs. Effet garanti. Conclusion solennelle d’un match de guerriers. Les montois ont certes parfois hoqueté. Peu de temps, bien peu. Mais la perfection égare l’esprit des hommes préviennent les shamans. Et six essais viennent expliquer ce que ce groupe est capable de montrer. Wakaya par deux fois, Mensa itou, Durand, Gonzales, tout le monde marque. Image: la deuxième réalisation. Chef d’œuvre ! Relais, magnifique, de Banos, acrobatique, sur une percée de De Nardi après récupération magique d’Innocente. Wakaya aplatit. Encore ?...Cinquième essai: Mensa joue en première intention suite à une touche que Latterrade balance directe sur Durand qui offre à Mensa qui va aplatir trois cadrages débordements déments plus tard. Les montois sont forts. Ils perdront sans doute des matchs, sans doute. Mais leur cohésion est remarquable et leur esprit tout autant. Ce groupe assurément peut voyager loin et longtemps.

Au classement les montois sont seuls premiers avec un point d’avance sur Colomiers. Le championnat marque sa première pause au terme de cinq matchs. Prochaine journée, vendredi 8 octobre, le Stade Montois sortira à Oyonnax.