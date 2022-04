Rugby, Mont-de-Marsan tremble mais s'impose

Match d'hiver, match divers

Dans un stade André et Guy Boniface plein comme il ne l’avait plus été depuis 2009 et la venue de Toulouse, la rencontre s’est déroulée dans des conditions hivernales, face à un vent tournant, sur une pelouse imbibée et glissante, d’où la grande confusion dans les lancements en touche et les pertes d’appuis des buteurs gênés par l’aquilon joufflu tout autant que par l’humidité. Deux mi-temps deux visages pour ce match au sommet. Le temps fort d’abord des montois. Rigoureux, réalistes, sobres pendant quarante premières minutes, impeccables de maitrise tactique. La stratégie du jeu affichée comme au tableau noir, une démonstration, avec Laousse-Azpiazu, formidable machine à relancer. Mais l’écart est mince. 9-0 aux citrons. Rien n’est dans le marbre. Et comme il fallait s’en douter les bayonnais ressortent du vestiaire avec des intentions. On change la charnière azur. Rouet, le roublard, à la mêlée, Lafage à l’ouverture, et au centre l’expérience de Yann David apportent du neuf et de la vivacité aux bayonnais. Lesquels grignotent au pied. Puis prennent le score suite à un essai remarquable par Baget. Goneva prend un carton jaune à la soixante cinquième, mal venu pour les gascons. Les montois doutent mais ne cèdent pas. Les bayonnais poussent. Coly redonne pourtant l’avantage aux rayés. 15-13. Sur la sirène l’ouvreur basque rate la pénalité de la gagne. Au bout du suspens capitaine Wavrin et sa bande s’imposent alors que les basques ont eu à la dernière minute l’occasion de repasser devant sur une pénalité. Les montois sont toujours invaincus à domicile.

La maitrise de la maturité.

Premiers encore et toujours et on ose le dire plus que jamais même ! Les montois en début de saison avaient annoncé trois priorités : être invaincus à domicile. Jouer une demi-finale à Boniface. Construire un jeu audacieux, offensif, appliqué. L’affaire est dans le sac. Emballé c’est pesé. Rien ne devrait entraver en effet désormais la marche vers la demie sans faux col à Boni pour des montois qui ont encore deux rencontres à disputer sur leur pré. Face à Béziers et devant Grenoble. Sauf très improbable relâchement général on voit mal comment cet objectif d’invulnérabilité ne sera pas tenu. Les guêpes se sont sortis hier soir d’un match à embrouilles qui aurait pu tourner vinaigre. Ce n’est pas la première fois cette saison que les rayés gagnent des oppositions qu’ils auraient autrefois lâchés. C’est le salaire de la maturité mais aussi de la cohésion et de la ténacité. Ces mecs ont les crocs. Et la meute est menée par un quintet de tacticiens qui a su générer l’osmose entre intentions et application. Le Stade est fort de ces certitudes. Sans excès de confiance. La route est belle ! Il y a un printemps à construire.

Le Stade Montois reste premier avec désormais neuf points d’avance sur Oyonnax, qui s’est imposé face à Bourg- en-Bresse, et dix sur l’Aviron Bayonnais.

Il reste cinq journées à disputer avant les phases finales. Rencontre suivante vendredi prochain, sortie à Aurillac