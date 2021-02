Rugby, Mont-de-Marsan, un nul pour une bonne partie pourtant

Les landais, avant derniers, Oyonnax 5è, qui sortait d’une défaite peu reluisante à Aurillac. Deux points de pris pour le Stade qui réalise pourtant son meilleur match de la saison avec intensité et qualité. Deux essais montois en première mi-temps par le capitaine Loustalot et le jeune 3è ligne de vingt et un ans Aurélien Lisena. Les montois à qui il a manqué très peu pour réaliser une réelle performance.

Oyonnax effectif épais et gros appétit.

Objectif des joueurs de l’Ain en arrivant en Gascogne, ne pas perdre le contact avec le groupe de six qualifiables pour les phases finales. Le Stade Montois restait pour sa part sur une grosse défaite à Nevers et une victoire sans dimension à domicile. Bon là, on est là dans du connu. Depuis plus de quinze ans le Stade Montois a rendez-vous avec les « oyomen ». Les joueurs de l’Ain ont forte réputation et elle n’est pas usurpée. En 2003 le club grimpe en Pro D2. Champion de France en 2013, et 2017, deux accessions au Top 14. Oyonnax a réputation rude mais a évolué ces dernières années passant d’un rugby basé sur le défi et le contact à un jeu plus global et plus ambitieux. Les golgoths ont aussi des cannes et des mains et une intelligence sur le pré qui fait souvent la différence. Le club est un modèle de modernité structurelle et dispose d’un centre d’entrainement baptisé « l’Oyomen factory », complexe ultra rationnalisé totalement consacré au rugby, avec halle de musculation de quatre cent mètres carrés , piste de course, quatre salles de kinésithérapie, balnéothérapie, une cabine de cryothérapie, des salons de vie. Reste que depuis quelques temps Oyo tousse. Les joueurs du trio de techniciens malins El Abd, Edmonds et Debaty, viennent de se faire tancer à Aurillac. Oyonnax est 5 è, dix victoires, six défaites, un nul en descendant du bus à Boniface. L’ambition affichée d’Oyo est de disputer les phases finales sur son pré synthétique, mais les rouge et noir naviguent dans le mou, à trois points de Nevers et huit de Biarritz, qui pour l’heure ont leur ticket.

Un match nul pour une rencontre de qualité !

Les montois peuvent nourrir des regrets après cette rencontre qui a été soutenue, parfois intense et globalement de belle qualité, disputée dans la douceur pré- printanière par deux équipes qui ont offert du jeu constant. Un match à suspense aussi quand au-delà du temps réglementaire les aindinois du Haut Bugey ont l’occasion de l’emporter sur un holdup possible. Lionel Beauxis, l’ouvreur en rouge, rate un drop aux vingt mètres savamment préparé pourtant par ses avants. Les montois s’en sortent bien mais vont regretter trois occasions d’essais qui ne sont pas allées au bout, dont les deux premières sur des en-avant de passe. Mais Mont-de- Marzan livre cependant sa meilleure copie de la saison, tant en défense qu’en attaque, enfin, avec du contenu. Et cela face à un adversaire solide qui joue le haut du tableau. Aux cadres toujours dans l’efficience comme Brethous , Rey, Laval ou Montagner, qui ont encore fait la maille, il faut ajouter l’entrée probante de la nouvelle recrue, le troisième ligne fidjien de vingt-quatre ans, Pio Muarua. Et signifier aussi l’excellent apport des jeunes pousses comme Aurélien Lisena, le flanker de vingt et un ans qui marque le deuxième essai montois, et la vitesse inventive d’Alexandre De Nardi, repositionné à l’aile avec succès le champion du monde des moins de vingt ans. Un homme a dominé l’ensemble toutefois, avec classe et implication, Simon Desaubies, le jeune centre, omniprésent, qui hélas rentre au bercail à Bordeaux- Bègles pour deux mois au moins afin de pallier la sélection équipe de France de Mathieu Jalibert. Le SMR qui espère récupérer ce joueur prêté par le club girondin pour la fin de saison, à partir d’avril.

Le Stade Montois qui a marqué vite

Par son capitaine et demi- de -mêlée Christophe Loustalot, dès la dixième minute, qui assure au pied par son arrière buteur Yohan Laousse- Azpiazu et mène 20-6 jusqu’à la quarantième où, sur la sirène, Oyonnax va à dam par son pilier Aurélien Bordenave. Les montois au retour des vestiaires subissent un temps puis la partie s’équilibre avec de belles intentions et d’aussi belles relances de part et d’aures. Par leur arrière néo- zed Tomy Ensor, intenable, les « oyomen » recollent au score huit minutes avant le sifflet final. Et au terme les deux équipes se partagent donc les points. Morale de l’histoire : il va falloir travailler la touche encore et encore, le point faible montois. Ainsi que la finition. Mais cette rencontre aboutie est sans doute la base d’une capacité des landais à produire avec efficacité un jeu de domination et de rapidité.

A noter que le SMR perd encore un joueur, le deuxième ligne Romain Durand touché au coude.

Il reste à disputer encore une rencontre en retard, un déplacement à Valence Romans. Prochaine rencontre vendredi à Boniface devant Montauban.