Rugby, Mont-de-Marsan valide sa première victoire de la saison

Département Landes, France

Après une première cuisante défaite à domicile lors de l’ouverture de championnat, battus par Provence Rugby, puis un deuxième revers à Colomiers, les montois devaient se racheter.

Victoire de Mont-de-Marsan 28-26 . Trois essais, une première mi-temps presque parfaite, largement dominatrice. Puis à partir de la 50è minute, le relâchement, les fautes, deux cartons jaunes, un arbitrage il est vrai incohérent. Les montois finissent la peur au ventre mais victorieux.

Adrien Séguret, centre, pleine bourre

Ce sont les audois qui ouvrent le score sur pénalité dès la 5è minute. Laousse- Azpiazu botte à son tour et porte le score à la parité. Puis survient un magnifique relais de Talès pour Séguret qui va à dam. Transfo tranquille de l'arrière montois. 29è minute, percée joyeuse et remarquable du talonneur Romain Latterrade qui sert son centre Jens Torfs qui envoie Julien Lestremeau, ailier de vingt et un ans et ses jambes de feu à l'essai. Nouvelle transformatio de Laousse - Azpiazu. Aux citrons le Stade mène 17-6 et la copie est impeccable. 44è. Groupé pénétrant, Cesar Damiani, opportun s'extrait, résiste et va s'effondrer dans l'en- but. 22-6. On croit la messe dite et les montois en route pour leur premier bonus offensif . Que non, hélas! Mêlée à cinq mètres pour les audois, les guêpes se font piquer, essai de pénalité sans constestation. 22-13.

Leo Cedaro, 2è ligne qui envoie, l'un des joueurs les plus actifs

La suite c'est Mont-de-Marsan qui retombe dans ses travers , un autre carton j aune, puis un autre encore, péchés véniels mais qui coutent. Carcassonne grapille, c'est la "remontada" blanche. On craint dans Boni, Boni qui se méfie de ces audois tracassiers, souvent hors jeu, peu sanctionnés. L'arbitrage se délite quand le match tourne vinaigre. A la 77è minute Thomas Sauveterre, talon malin languedocien, sur interception file marquer entre les poteaux. Essai transformé. 28-26 au planchot. Ca craint et le filet se resserre tandis que le jeu se tend. La fin de match est anxiogène, l'arbitre y perd ses bases, cinq fautes consécutives des blancs dans les cinq mètres audois sanctionnées par...une pénalité! Sic! Où sont passées les biscottes interroge Boniface en colère? A la sirène McMahon général en chef des lignes arrières de l'armée de l'Aude envoie en touche de son en-but. Bonus défensif pour le siens. Gout amer pour les landais.

Le bon du match pour les montois, la maîtrise du jeu en première période, des intentions joliment réalisées et de l'engagement. La copie est à retravailler sur la rigueur qui pénalise Stade en fin de rencontre. Il y a du mieux, beaucoup, mais que de trouille durant vingt minutes.

Au classement le Stade Montois remonte à la 13è place et ouvre son compteur avec quatre points. Prochain match, 4è journée, jeudi en match avancé, les gascons sortent à Vannes. Rencontre à 20h45.