Rugby, Mont-de-Marsan veut voir Bayonne

Grosse confrontation, deux style de jeu.

Les montois restent sur un bonus offensif face à Nevers, les bayonnais ont un peu peiné à Narbonne, l’avant dernier. Du point de vue des gascons, quoiqu’il arrive, on restera prioritairement fixé sur l’objectif du prochain bloc de cinq matchs qui verra les stadistes recevoir à trois reprises, avec l’ambition de prendre trois fois le bonus offensif. La sortie en bord de Nive dira tout de même de la capacité des montois à imposer leur jeu audacieux face à une équipe solide, rude, peu imaginative certes , moins brillante dans les allures, mais terriblement constituée. Notamment avec une ligne de devant qui peut faire trembler. Et un troisième rang du pack quelque peu…monstrueux. Et à géométrie variable. Taofifenua, Heguy, Afaesetiti, le néo- zed, ancien de La Rochelle et Bègles, Luamanu, autre kiwi, ancien des Harlequins anglais, ou encore Uzair Cassiem, le springbok arrivé l’été dernier des gallois du Llanelli Scarlets. Et puis, danger maximum, buteur et relanceur, l’arrière Gaëtan Germain. L’ancien de Brive, du Racing et de Grenoble a été deux fois meilleur réalisateur de Top14. Les basques du Lapurdi se sont certes largement imposés à Narbonne, avant denier, mais il a fallu soufflon de Yannick Bru, coach majeur et revitaliseur d'énergies, à la mi-temps, pour que les azur et blanc retrouvent de la vertu. Bayonne a gros effectif, l’ambition annoncée et assumée de remonter directement. Mais Bayonne est friable.

Christophe Loustalot, montois de Bayonne, bayonnais du Moun, mais...montois! © Radio France - Pab

Aux montois, donc, de fracasser le « marmitako » bayonnais.

Et d’imposer leur savoureuse cuisine. Car la pression ne sera pas sur les jaune et noir mais bien sur leurs hôtes. Le Stade Montois ne s’est pas fixé de réel objectif si ce n’est, ad minima, on s’en doute, de demeurer en Pro D 2 et de réaliser la meilleure des saisons possibles. Le groupe est homogène, confiant sans immodestie, sûr de sa qualité sans forfanterie. Evidemment il est bien certain que Prosper, Milhet, Tastet et Talès ont un idée en tête. Evidemment une victoire dans Dauger pèserait et enverrait un message fort à l’ovalie nationale. Mais en fait on prend les jours comme ils viennent du coté de Boniface où l’on cultive surtout l’invincibilité à la maison. Pour les voyages, on tentera, comme ce vendredi à Bayonne. Sans sacrifier totalement l’état d’esprit et l’envie de jeu au contexte. Les montois ont saisi à Montauban comme face à Nevers qu’il fallait éviter de tomber dans le piège d ‘équipes qui malignement tentent de les empêcher de construire leurs mouvements d’ensemble, de les priver de jeu. Les landais ne sont pas perdreaux de l’année, leurs techniciens connaissent les vicissitudes ovalistiques et les travers de la naïveté. Le Stade est mûr. Tranquille. Et finalement cette sortie à Bayonne n’est qu’un match de plus sur la liste encore longue des affrontements. Et comme le répète Stéphane Prosper, expert en stratégie, il sera indispensable, parfois, d’abandonner la beauté du geste pour l’efficacité, réduire la voilure pour naviguer dans la tempête, faire le dos rond et gagner de trois points. L’envie de printemps est forte, la qualification, personne ne s’en cache, est dans les appétits. Mais Milhet et les siens savent qu’il faut d’abord passer l’hiver. Huit degrés et pluie fine annoncés sur Dauger ce vendredi. Les montois vont devoir être forts, solidaires, disciplinés et réalistes.