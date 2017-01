Rugby, mouffles et petite laine

11è journée de Fédérale Une dimanche, 19è service en Pro D 2 ce weekend, sortez les mouffles y' a rugby !

Tyrosse a fait le job largement dimanche dernier en écrasant Nantes à la Fougère 33-3. Du coup les frères de la côte ne sont plus qu’à deux points de Rouen, dauphin du leader Oloron qui navigue 4 points devant les tyrossais. Pour cette deuxième journée des matchs retour,Tyrosse sort à Langon, avant dernier, partiellement enterré. L’occasion de réduire encore le différentiel pour les hommes de Benoit August.

En Pro D 2, 19è couvert. Ce vendredi l’US Dax, 12è, voyage à Vannes, 14è. Les bretons, promus du printemps dernier, après un bon début de championnat, commencent à souffrir. Antépénultièmes, encore sauvés pour l’heure, les vannetais viennent de perdre leurs 5 dernières rencontres dont deux à domicile. Mais attention à chaque fois sur de scores étriqués. Raphaël St André, entraineur des arrières dacquois.

Dimanche on jouera sous le soleil à Boniface. Dix degrés et temps sec, c’est bien comme conditions pour affronter le leader Montauban, sans pitié le weekend dernier devant Angoulême. Les montalbanais, meilleure attaque, meilleure défense. A l’extérieur les Tarn- et- Garonnais ont pourtant perdu deux de leurs trois dernières sorties. Mont- de -Marsan sur son terrain n’a cédé que face à Agen, c’était le 22 septembre dernier. Christophe Laussucq, manager montois, réaliste.

Matchs en direct sur FBG, Vannes - Dax demain après « les Têtes à packs » à 20h, Mont- de- Marsan- Montauban dimanche à 14h15.