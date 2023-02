Rugby, N2, Le CAP bat difficilement Anglet en match en retard

Dans Sport en Périgord, le Mag, de ce dimanche 5 février 2023, nous revenons sur la belle opération du Boulazac Basket Dordogne, victorieux à La Rochelle, lors de la 19ème journée de Pro B, pendant que le leader Saint Quentin et le 3ème Vichy-Clermont ont chuté. En National 2 de football, fin de série, après 15 matchs sans défaite, Bergerac s'incline à domicile, pendant que Trélissac réalise un match nul. Petite rechute pour Bergerac, battu à la maison, en Nationale Une Féminine de handball. Enfin, la journée de rattrapage en Nationale 2 de rugby, pour le CAP qui reçoit Anglet, en match en retard. Même chose pour Bergerac en Fédérale Une qui joue aussi à domicile.

Rugby, N2, Périgueux confirme face à Anglet 23 à 16

Le CAP face à Anglet au stade Francis Rongièras, match en retard de la 14e journée de N2. - Alain Curutchet vice président CAP Rugby

Périgueux 23-16 Anglet. Véritable dilemme pour les supporters capistes, ils ont du choisir, entre venir au stade, ou rester à la maison pour regarder le match de l'équipe de France en Italie, pour le tournoi des 6 nations. Ce dimanche 5 février 2023 à 15h00, au Stade Francis Rongièras, le coup d'envoi de ce match en retard de la 14ème journée était donné, quoi qu'il en soit. Périgueux s'était incliné 24 à 23 lors du match aller à Anglet et savait que ce club des Pyrénées Atlantiques s'était imposé par deux fois à l'extérieur, à Limoges et à Arcachon. Il y avait donc de la méfiance côté périgourdin avant le coup d'envoi. Du reste, la première mi-temps contribue à justifier ses craintes. La domination capiste a du mal à s'installer et les joueurs retournent aux vestiaires au moment où Périgueux mène 13 à 10. En deuxième mi-temps, Anglet ne marquera pas d'essai mais se contentera de passer deux pénalités, alors que Périgueux alourdie le score de dix points pour l'emporter 23 à 16. Le CAP reste invaincu à domicile et consolide sa place de leader de la Poule 2. Résumé de la rencontre et impression d'après match avec Richard Hill, le coach capiste, au micro de Francis Lacour. Résultats complets de la journée . Classement de la poule .

Rugby, Fédérale 1, Bergerac continue sur sa lancée

Bergerac reçoit Nafarroa en Fédérale Une de rugby au stade Gaston Simounet. - Thibault Chauvin correspondant USB Rugby

Bergerac 31-19 Nafarroa . Ce dimanche après-midi, les bergeracois jouaient aussi un match en retard de la 14ème journée de Fédérale Une de rugby. Il fallait concrétiser le bel exploit réalisé, la semaine dernière, sur la pelouse de Nantes. Bergerac, première équipe à battre Nantes à domicile. Une invincibilité qui datait de 4 ans. Un bel exploit et une belle opération dans l'optique du maintien. Sur la lancée de sa belle prestation à Nantes et fort de ses 4 victoires consécutives, l'USB réalise une très belle première mi-temps face à Nafarroa. 3 essais inscrits, les bergeracois mènent alors 17 à 5 mais prennent un essai en contre à la 40ème minute et retournent aux vestiaires avec un plus mince avantage de 17 à 12. En deuxième mi-temps, Bergerac poursuit sa domination et fait le jeu. Les offensives bergeracoises finissent par payer et deux nouveaux essais viennent enfler l'avance de l'USB. L'arbitre siffle la fin du match. 5 essais à 3 et pas de bonus offensif pour Bergerac. Score final, 31 à 19. Il s'agit de la 5ème victoire consécutive des bergeracois. Résultats complet de la journée . Classement de la poule .

Rugby, résultats de la 14ème journée de Régionale 1

Montignac 18-19 NSL Rugby

18-19 NSL Rugby Cublac-Terrasson 25-25 Égletons

25-25 Égletons Confluent Rugby 39-33 Ribérac

Mussidan 41-18 Sainte Bazeille

41-18 Sainte Bazeille Trélissac 11-31 Le Queyran

11-31 Le Queyran La Réole 36-13 Saint Cyprien

Classement de la Poule 2 de Régionale 1 site FFR. Classement de la Poule 3 de Régionale 1 site FFR.

Football, fin de série d'invincibilité pour Bergerac

Bergerac subit sa première défaite à domicile de la saison en National 2 de football. - Bergerac Périgord Football Club

Bergerac 0-1 Les Herbiers de Vendée. Vendredi 3 février 2023, coup d'envoi du match de la 17ème journée de National 2 au stade Campréal. Les bergeracois ont subi leur première défaite de la saison, à domicile et seulement la deuxième depuis le début du championnat. Bergerac était invaincu depuis 15 matchs en National 2. Les hommes d'Erwan Lannuzel ont dominé largement la rencontre et se sont crées plusieurs occasions nettes, mais sans conclure. Les visiteurs eux concrétisent par un exploit personnel, une de leurs rares occasions pour s'imposer et faire le hold-up de cette rencontre. Bergerac perd une place au classement de ce Groupe D, et se retrouve 3ème, mais le leader, Goal FC n'a pas pleinement profité du faux pas bergeracois, puisqu'il concède le nul face à Angoulême. Résultats de la journée . Classement site FFF .

Football, Trélissac se contente du match nul

Trélissac FC se contente du match nul face à Andrézieux. - Trélissac Football Club

Trélissac 0-0 Andrézieux. Ce samedi, les trélissacois disputaient leur match de la 17ème journée de National 2 de football face à un mal classé, Andrézieux. L'occasion de mettre une plus grande distance au classement avec les équipes du bas de tableau. Mais Trélissac ne réussira pas à trouver la faille et se contente du match nul. Trélissac occupe la 8ème place au classement du Groupe D. C'est un 4ème match sans défaite pour les trélissacois qui vont mieux. 2 victoires, 2 nuls lors des 4 dernières journées de championnat. Voilà qui redonne de l'espoir dans la quête du maintien, lors de cette saison de tous les dangers où ils seront 4 à descendre, au minimum.

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 2, Poule E : Sainte Hélène 0-2 Prigonrieux. Classement site FFF .

Régional 3, Poule E : Châteauneuf Neuvic 0-0 Mareuil-Verteillac. Chancelade-Marsac Argentat. Classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Thenon-Limeyrat-Fossemagne 3-0 Périgord Centre. Ribérac 1-0 Ruelle. Coulounieix-Chamiers 3-2 Saint Junien. Classement site FFF.

Régional 1 Féminine : Trélissac Poitiers. Classement site FFF .

Handball, petite rechute pour les bergeracoises

Le Bergerac Périgord Pourpre Handball défait à la maison en Nationale Une Féminine - Michel Cassier, manager et coach du BPPHB

Bergerac 26-30 Rochechouart Saint Junien. Ce samedi, les bergeracoises évoluaient à domicile, pour le compte de la 14ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Après 4 succès consécutifs, Bergerac s'incline face à un club mieux classé. Rochechouart Saint Junien descend de 2ème division, et avait mal débuté sa saison. Les bergeracoises étaient les seules à avoir battu cette équipe lors des matchs allers. Samedi soir, le public a apprécié le spectacle et le match de bon niveau, même si la victoire n'est pas au rendez-vous. Bergerac a mal débuté sa rencontre, et s'est retrouvé mené par 5 buts d'écart. La réaction intervient avant la mi-temps. Bergerac ne compte plus que 2 buts de retard. Mais dans la deuxième période, les choses ne vont pas aussi bien se passer, avec 6 tirs bergeracois qui iront tous heurter les poteaux de la cage adverse et lors des 6 contres, les visiteuses marqueront. Il n'en fallait pas plus pour seller le sort de la rencontre. Bergerac devra se reprendre la semaine prochaine, car un match important pour le maintien, l'attend chez l'avant dernier, Bordes. Résultats et classement site FFHB .

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Féminine : J13 : Ribérac 34-24 Mignaloux Beauvoir. Entente Périgord Sud-Ouest Poitiers. Résultats et classement site FFHB .

Pré-Nationale Masculine : J13 : Ruelle-Mornac 35-24 Champcevinel. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine : J13 : CAPO Limoges 50-19 Sarlat. Celles sur Belle 57-14 Périgueux. Classement site FFHB .

Excellence Régionale Masculine : J13 ; Saintes 31-24 Lalinde. Résultats et classement site FFHB .

Honneur Régionale Masculine : J13 : Nord des Landes Montpon. Carbon Blanc 36-29 Sarlat. Champcevinel(2) 34-31 Casteljaloux. Coulounieix-Chamiers 26-29 Brax-Nérac. Résultats et classement site FFHB .

Basket, ProB, la belle opération des boulazacois

Boulazac victorieux à La Rochelle en Pro B de basket - Harry Sagot

La Rochelle 77-87 Boulazac Basket Dordogne. Après sa mauvaise prestation à Angers, le Boulazac Basket Dordogne a su rebondir, vendredi soir, sur le parquet de La Rochelle, autre équipe promue. Victoire du BBD 87 à 77. Les boulazacois réalisent la belle opération de cette 19ème journée de Pro B, puisque le leader, Saint Quentin et le troisième Vichy-Clermont ont perdu hier soir. Le match n'atteindra pas des sommets, la faute à un arbitrage beaucoup trop tatillon.

C'est grâce à sa profondeur de banc, à une bonne défense et à une belle prestation collective que le BBD obtient sa 13ème victoire de la saison. La 6ème à l'extérieur. Notons, tout de même, l'excellente prestation de Paul Billong. Samedi prochain, le BBD recevra l'Alliance Sport Alsace, son dernier match de Pro B, avant la finale de Leaders Cup du 19 février prochain face à Angers. Statistiques du match site LNB . Classement de Pro B, site LNB .

Basket, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine : J15 : AOL Basket 61-80 Limoges CSP(2). Résultats et classement site FFBB .

Régionale Féminine D2 : J15 : Le Lardin Basket Club Feytiat. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Masculine D2 : J15 : Pays Ouest Creuse 70-82 Saint Front de Pradoux. BBD(2) 56-54 Brive. Résultats et classement site FFBB .

