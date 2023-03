Rugby, N2, Périgueux facile à domicile face à son dauphin

Retour dans ce Sport en Périgord, le Mag sur les résultats du weekend des 3, 4 et 5 mars 2023. Vous y retrouverez tous les résultats de nos meilleurs clubs en basket, football, handball et rugby. Mais aussi, des résumés, des analyses et des réactions des entraineurs ou joueurs. Nous revenons sur la plus large défaite du Boulazac Basket Dordogne, à Châlons-Reims en Pro B. Nous évoquerons le derby de National 2 de football, remporté par Trélissac face à Bergerac. N'oublions pas, le match au sommet de Nationale 2 de rugby, le leader, Périgueux accueille son dauphin, Saint Jean de Luz. Retrouvez également tous les résultats, et les classements des différents championnats et poules ou groupes en handball, basket, football et rugby.

ⓘ Publicité

loading

Basket, ProB, Boulazac étrillé sur le parquet de Châlons-Reims

Le Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement sur le parquet de la salle Pierre de Coubertin à Châlons en Champagne. © Radio France - Xavier Dalmont

Châlons-Reims 95-65 Boulazac Basket Dordogne. Vendredi 3 mars 2023, la soirée de cette 21ème journée de Pro B de basket a été douloureuse pour le Boulazac Basket Dordogne, qui a subi sa plus lourde défaite de la saison, en s'inclinant 95 à 65 sur le parquet de Châlons-Reims dans la salle Pierre de Coubertin à Châlons en Champagne. Les hommes de Thomas Andrieux ont été sans pitié et ont largement maitrisé la rencontre. Les boulazacois ont été dominés dans tous les secteurs du jeu. La soirée débute par un coup de théâtre ! Nic Moore pas encore totalement remis physiquement et qui, en plus, a été affaibli par une grippe, était absent. Son joker médical, le meneur R. Kelly a donc été prolongé. Du moins, c'est ce qui aurait dû être fait. Mais le club boulazacois a commis une faute administrative, une erreur de date qui n'aurait pas permis la qualification du joueur, ce soir-là. Le Boulazac Basket Dordogne se savait privé d'un autre précieux joueur, Paul Billong. Des absences préjudiciables pour un BBD peu inspiré et maladroit. Boulazac n'aura fait illusion que l'espace du premier quart temps. La suite fut un long chemin de croix. 2 paniers primés pour le BBD c'est trop peu et surtout 24 ballons perdus, c'est beaucoup trop !

Statistiques du match, site LNB . Classement de Pro B, site LNB.

loading

loading

Basket, nos clubs en Nationale et Régionale, les résultats

Pré-Nationale Masculine, Poule A, J17 : AOL Basket 58-67 Grand Cognac. Résultats complets. Classement, site FFBB .

Régionale 2 Féminine, Poule B, J17 : AEL Guéret Bergerac. Résultats complets. Classement, site FFBB.

Régionale 2 Masculine, Poule B, J17 : ASPTT Limoges 94-67 Saint Front de Pradoux. Couzeix 60-89 BBD(2).

Résultats complets. Classement, site FFBB.

Régionale 3 Féminine, Poule B, J13 : Uzerche 66-63 Bassillac. Issac 45-38 Tulle. Basket Ball Auvézère 57-49 ASPTT Grand Périgueux. Résultats complets. Classement, site FFBB.

Handball, les résultats de nos clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play-down, Poule 1, J5 : Eysines 33-17 Périgueux. Résultats et classement, site FFHB .

Pré-Nationale Féminine, Poule A, J15 : Ribérac 26-21 Moncoutant. Résultats et classement, site FFHB .

Pré-Nationale Masculine, Poule A, J15 : Isle sur Vienne Champcevinel. Résultats et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Féminine, Poule B, J15 : Corrèze Handball 31-22 Périgueux. Haut Poitou 43-15 Sarlat.

Résultats et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Masculine, Poule B, J15 : Cognac 30-35 Lalinde. Résultats et classement, site FFHB.

Honneur Régionale Masculine, Poule C, J15 : Montpon 31-15 Carbon Blanc. Champcevinel(2) 35-30 Sarlat.

Résultats et classement, site FFHB.

Football, N2, Trélissac remporte le derby face à Bergerac

Le derby périgourdin de National 2 de football, Trélissac face à Bergerac au stade Firmin Daudou. - BPFC

Trélissac FC 2-1 Bergerac Périgord FC. Samedi 4 février 2023, à 18h00, coup d'envoi du derby périgourdin, comptant pour la 20ème journée de National 2 de football. Même si Trélissac se montre plus incisif et dangereux dès le coup d'envoi, c'est Bergerac qui ouvre le score à la 15ème minute par un but signé Victor Elissalt. Premier coup de théâtre dans cette rencontre, le carton rouge infligé au bergeracois Sam Ducros, à la demi-heure de jeu. Trélissac parvient à égaliser avant la mi-temps, à la 43ème minute, par un but de Thibault Amel, dans une rencontre où la distribution de cartons jaunes est impressionnante. 2 jaunes, 1 rouge à l'encontre de Trélissac et 5 cartons jaunes, 1 rouge infligés à l'équipe bergeracoise. Trélissac prend l'avantage au score, 2 à 1 à la 55ème minute grâce au but de Jorris Romil. Les trélissacois vont conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Trélissac n'avait plus remporté de derby face à Bergerac depuis le 8 avril 2017, une victoire 2-0 à Bergerac. C'est la 7ème victoire pour Trélissac qui fait une excellente opération dans l'optique du maintien. La défaite de Bergerac a moins de conséquence, dans la mesure où le leader Goal FC a perdu et avec qui l'écart reste inchangé, 2 petits points. Vendée Les Herbiers est le nouveau leader avec lui aussi 2 points d'avance sur Bergerac, 3ème. Résultats complets de la 20ème journée . Classement site FFF .

loading

loading

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Boulazac 0-0 Feytiat. Trélissac(2) Panazol. Saint Médard Mussidan/Saint Médard.

Résultats complets, site FFF. Classement de Régional 1, Poule B, site FFF.

Régional 2, Poule D : Sireuil 1-1 Limens/Saint Astier. Le Bouscat 1-0 Nontron/Saint Pardoux.

Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 2, Poule D, site FFF .

Régional 2, Poule E : Bergerac(2) Cenon. Pessac Alouette Sarlat Marcillac. Bègles Prigonrieux. Bergerac La Catte Sainte Hélène. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Nonards Altillac 0-1 Verteillac/Mareuil. Jugeals Noailles 1-0 Trélissac(3). Limoges Landouge Chancelade/Marsac. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Ribérac 2-3 Saint Yrieix. Coulounieix-Chamiers 7-0 Thenon/Limeyrat/Fossemagne. Puymoyen Périgord Centre FC. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule F, site FFF .

Régional 3, Poule H : Casseneuil Montpon/Ménesplet. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule H, site FFF.

Régional 1 Féminine : Bergerac Châtellerault. Soyaux(2) Trélissac. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 1 Féminine, Poule Unique, site FFF.

Rugby, N2, affiche au sommet pour le CAP

Match au sommet de Nationale 2, Périgueux, leader, face à Saint Jean de Luz, 2ème au stade Francis Rongièras. - Alain Curutchet, vice-président du CAP Rugby.

Périgueux (CAP) 35-13 Saint Jean de Luz. Ce dimanche 5 mars 2023, coup d'envoi à 15h00 de ce match au sommet de la 18ème journée de Nationale 2 de rugby. Le leader face à son dauphin. La première mi-temps est indécise et Périgueux manque un peu de réalisme. Après 40 minutes de combat, les deux équipes retournent aux vestiaires avec un score de parité, 10 à 10. La deuxième mi-temps sera de toute autre facture, les capistes prennent la mesure de l'adversaire et vont se montrer plus efficace et plus réaliste, lors de leurs phases offensives. Au total, Périgueux va inscrire 5 essais et en encaisser un seul. Les capistes obtiennent le bonus offensif. Périgueux prend ses distances avec ses adversaires de la Poule 2 de Nationale 2.

Résultats complets de la 18ème journée . Classement de la Poule 2 de Nationale 2.

loading

Rugby, F1, déplacement délicat pour Bergerac

L'US Bergerac Rugby en déplacement chez le 2ème, Mauléon en Fédérale 1 de rugby. © Radio France - Thibault Chauvin. Correspondant US Bergerac Rugby.

Mauléon 23-12 Bergerac. C'est un déplacement très délicat à effectuer pour l'USB, lors de cette 18ème journée de Fédérale 1 de rugby. Fin de série pour l'USB qui s'incline sur la pelouse du 2ème de la poule, Mauléon et qui met fin à cette belle série de 7 victoires consécutives.

Résultats complets de la 18ème journée . Classement de la Poule 4 de Fédérale 1.

Rugby, F2, Belvès en patron à la maison

Belvès évoluait à domicile, face à Decazeville. Un match du milieu de tableau de Fédérale 2 de rugby. - Christian Lacombe

Belvès 59-34 Decazeville. Match important pour les sangliers de Belvès, ce dimanche 5 mars 2023, à domicile. Le Stade Belvèsois 5ème au classement de cette poule 4 de Fédérale 2, accueillait le 6ème, Decazeville, avec l'intention de s'imposer et d'obtenir ainsi, une 8ème victoire à la maison. Belvès n'a connu qu'une seule défaite, à ce jour, dans son stade Sem Gallet. Festival offensif dans cette rencontre où les spectateurs ont vu 12 essais, 8 pour les belvèsois et 4 pour les visiteurs. L'objectif du club est de qualifier ses deux équipes, son équipe première et son équipe réserve pour les phases finales, et pour l'instant, c'est encore possible. Résultats complets de la 18ème journée . Classement de la Poule 4 de Fédérale 2 .

loading

Rugby, F3, Sarlat s'offre un festival offensif face au Bugue

Sarlat, large vainqueur à domicile de son voisin du Bugue en match avancé de la 16ème journée de Fédérale 3 de rugby. - Christian Lacombe

Sarlat 45-27 Le Bugue. Large victoire sarladaise, lors de ce match avancé de la 16ème journée de la poule 15 de Fédérale 3 de rugby. C'était samedi 4 mars 2023 en soirée. Un match totalement débridé, où Sarlat a inscrit 7 essais, mais où Le Bugue a pu marquer 3 essais. Un match où les phases d'attaques ont pris le pas sur les défenses. Une victoire de plus à la maison où Sarlat n'a pas connu la moindre défaite, juste un match nul face à Vergt et où les succès avec un score fleuve sont désormais la marque de fabrique du club sarladais. Un match qui permet à Sarlat d'être leader.

Résultats complets de la 16ème journée . Classement de la Poule 15 de Fédérale 3.

loading

Rugby, F3, les résultats des clubs périgourdins

Figeac 25-22 Vergt

Saint Astier/Neuvic 22-13 Argentat

Le Lardin Saint Lazare 13-15 Lacapelle Marival

Nontron 36-19 Lalinde

Résultats complets de la 16ème journée. Classement de la Poule 15 de Fédérale 3.

Rugby, les résultats en Régionale 1

Poule 2

Montignac 50-15 Juillac Objat

Cublac/Terrasson 29-46 NSL rugby

XV Haut Périgord 26-21 Ras des 2 vallées

Résultats complets de la 16ème journée, site FFR . Classement de la Poule 2 de Régionale 1, site FFR.

Poule 3

Confluent Rugby 33-38 Mussidan

Trélissac 8-38 Ribérac

Le Passage 19-11 Saint Cyprien

Résultats complets de la 16ème journée, site FFR . Classement de la Poule 3 de Régionale 1, site FFR.

SPORT EN PERIGORD LA CHRONIQUE en quotidien sur France Bleu Périgord à 06h40.