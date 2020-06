Rugby : Nafarroa lance un concours pour dessiner son prochain maillot

Le club de Basse Navarre qui évolue en Fédérale 2 lancé un appel à ses partisans, ses supporteurs afin de rafraîchir le look de son maillot.

Sur les réalisations, il faut a minima : du rouge, du jaune et le logo de Nafarroa sur la poitrine à gauche... le reste est à imaginer

"Et si vous deveniez le prochain styliste de l'US Nafarroa ?" C'est par ces mots que le club bas-navarrais, qui évolue en Fédérale 2, a lancé un appel à ses supporteurs, et autres volontaires, afin de dessiner le nouveau maillot du club.

"Nous avions réellement envie que les supporteurs prennent part au projet club, qu'ils soient en quelque sorte investis d'une mission", explique Xabi Etcheverry, le président du club. Les candidats ont jusqu'au 31 juillet pour y participer. Et pour les règles du jeu, il faut "a minima : du rouge, du jaune et le logo de Nafarroa sur la poitrine à gauche. Et pour le reste, vous avez carte blanche", précise le club.

Vote sur internet

"En début d'année un éducateur m'a fait remarqué que toutes les équipes du club ne portait pas les mêmes tuniques, les mêmes couleurs, argumente Xabi Etcheverry. Un club c'est une identité, des couleurs, des joueurs, des supporteurs un écusson. Cela peut permettre à tout le monde de s'identifier encore mieux à ce club, à ses valeurs et ce qu'il représente [...] et dans cette période creuse, où la saison a été avortée, cela nous semblait opportun de lancer l'opération."

Les propositions par email à l’adresse socios.nafarroa@gmail.com. Le club effectuera une première sélection. Il proposera ensuite un vote aux internautes, avant de faire un choix final. Les nouveaux maillots ne devraient pas être portés dès le début de la saison. Toutes les catégories, en commençant par la première, en seront équipés au fur et à mesure.